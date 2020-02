Une exposition interactive consacrée à Britney Spears

L’exposition de près de 3000 m² s’intitule «The Zone», en référence à l’album de Britney Spears de 2003. Elle propose dix salles interactives et thématiques qui retracent la discographie de la star.

Par exemple, une installation recrée son premier tube de 1998 Baby One More Time. Les visiteurs peuvent poser dans une réplique de la salle de classe dans laquelle avait été tourné le clip du titre.

Une autre pièce s’inspire du clip spatial de Oops I Did It Again (2000). Des images vidéos sont projetées sur des écrans en forme de hublot à proximité d’un mannequin astronaute.

Les fans de la chanteuse à succès peuvent aussi prendre place dans la cabine de l’avion vu dans le clip de Toxic, ou jouer le rôle de la star en prenant des selfies en hôtesse de l’air sexy à diffuser sans modération sur Instagram.

On notera que les billets pour visiter «The Zone» ne sont pas donnés. Il faut débourser entre 59$ et 64$ pour visiter l’exposition aux heures d’affluence. Heureusement, la boutique de l’exposition est en accès libres, et propose des accessoires en édition limitée conçus spécifiquement pour cette expo éphémère.

Les organisateurs laissent entendre que la star pourrait faire quelques apparitions au sein de l’exposition dans les prochaines semaines. L’événement est proposé jusqu’au 26 avril. Il se situe à l’angle des rues Fairfax et West Third Street à Los Angeles.