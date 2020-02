«We are not princesses» ouvrira le FIFA cette année

We are not princesses, des réalisatrices américaine et syrienne Bridgette Auger et Itab Azzam, a été choisi pour ouvrir le 38e Festival International du Film sur l’Art (FIFA). Le film sera présenté en première québécoise le 17 mars à 19h 30 au Cinéma Impérial.

We Are Not Princesses est un long métrage documentaire qui suit des femmes syriennes dans un camp de réfugiés de Beyrouth à travers leur découverte d’Antigone de Sophocle, suscitant ainsi réflexion et questionnement de leur part. Le film gagne en poésie grâce aux séquences d’animations qui sert à préserver l’anonymat de certaines exilées.

«Ce film est magnifique de par la beauté de sa réalisation alors qu’il porte un regard éclairant sur la vie de ces réfugiées syriennes qui parviennent à puiser vaillance résilience dans l’oeuvre de Sophocle qui fait tant écho à leurs parcours» a confié Philippe U. del Drago, directeur général du FIFA, dans un communiqué.

Le documentaire a déjà été sélectionné dans plusieurs festivals comme le Doc NYC, le Boston Film Festival, le SF DocFest ou encore le Buenos Aires Film Festival.

We are not princesses sera également projeté le jeudi 26 mars au Cinéma Cineplex Odéon Quartier Latin et le vendredi 20 mars au Musée national des beaux-arts du Québec.

Le FIFA se tiendra à Montréal du 17 au 29 mars, mais aussi pour la première fois à Québec du 20 au 29 mars.