Prix Écrans canadiens: «Antigone» et «The Twentieth Century» nommés

Ils ont respectivement été nommés neuf, huit et sept fois. The Song of Names de François Girard, The Twentieth Century de Matthew Rankin, ainsi qu’Antigone de Sophie Deraspe sont les films québécois les plus cités aux prix Écrans canadiens cette année.

Mettant en vedette Tim Roth et Clive Owen, The Song of Names rafle neuf nominations, dont celle de la «meilleure direction artistique» (François Séguin et Pierre Perrault), mais aussi de la «meilleure musique originale» et de la «meilleure chanson originale» pour Howard Shore.

The Twentieth Century et Antigone sont en lice dans les catégories «meilleur film» et «meilleure réalisation», entre autres. Le long métrage de Sophie Deraspe est également cité dans «meilleure adaptation», tandis que celui de Matthew Rankin apparaît dans «meilleur scénario original». The Twentieth Century a par ailleurs été sélectionné pour la 70e Berlinale qui commence jeudi.

La «meilleure adaptation» sera québécoise

Il est à noter que tous les films qui concourent pour le prix de la «meilleure adaptation» sont québécois: Antigone, Il pleuvait des oiseaux (Louise Archambault), Sympathie pour le diable (Guillaume de Fontenay), Répertoire des villes disparues (Denis Côté) et Kuessipan (Myriam Verreault).

Les catégories d’interprétation dans un premier rôle voient Marc-André Grondin (Mafia Inc.), Gilbert Sicotte (Il pleuvait des oiseaux) et Dan Beirne (The Twentieth Century) retenus chez les hommes, et Nahéma Ricci (Antigone) chez les femmes.

Il pleuvait des oiseaux obtient ainsi cinq nominations aux prix Écrans canadiens. Sympathie pour le diable et Kuessipan ont, quant à eux, été nommés trois fois, et La femme de mon frère de Monia Chokri deux fois.

Dans la section Télévision des prix Écrans canadiens, les comédiennes Karine Vanasse (Cardinal) et Caroline Dhavernas (Mary Kills People) représenteront notamment le Québec.

Les vainqueurs choisis par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision seront connus lors de la Semaine du Canada à l’écran, du 23 au 29 mars, à Toronto.