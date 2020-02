Marie-Mai ambassadrice canadienne du 13e Record Store Day

View this post on Instagram

Je suis très heureuse de vous annoncer que je suis l’ambassadrice canadienne du @recordstoredayca 2020, qui se tiendra le 18 avril prochain chez les marchands de disques! C’est une grande fierté pour moi d’être la première femme et québécoise à tenir ce rôle. Cette célébration de la musique à l’échelle internationale rapproche chaque année les disquaires indépendants, les artistes, les mélomanes et les amateurs de vinyles. Il y a quelque chose d’intriguant et de nostalgique à tenir un vinyle entre ses mains, à le déposer sur la table tournante et à y découvrir les premières notes. Le toucher, la vue, tous les sens sont inspirés par la musique. On a tendance à l’oublier de nos jours. C’est ce qui rend le Record Store Day si essentiel. Comme les bonnes nouvelles ne viennent pas seules, je profiterai aussi de l’occasion pour lancer une réédition vinyle, limitée et numérotée, de mon album ELLE ET MOI, incluant une chanson bonus : Coming through me, l’adaptation anglaise d’Exister. C’est donc un rendez-vous le 18 avril prochain… et vive la musique! #RSD20