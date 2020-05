Prix Écrans canadiens: les grands honneurs pour Antigone

Le film Antigone, de la réalisatrice Sophie Deraspe, a raflé cinq prix, dont celui du Meilleur film, lors de la soirée des prix Écrans canadiens, décernés hier lors d’un gala virtuel.

Nahéma Ricca, bouleversante dans le rôle-titre, a été sacrée Meilleure actrice, alors que Nour Belkhiria, qui joue sa sœur Ismène, a obtenu le prix de la Meilleure actrice de soutien.

Sophie Deraspe a aussi été récompensée pour son travail d’adaptation de la pièce de Sophocle, dont elle a campé sa version moderne dans une famille immigrante de la région de Montréal, et pour son montage, qu’elle a effectué conjointement avec Geoffrey Boulangé.

Antigone, qui avait gagné le prix du Meilleur film canadien au dernier Festival de Toronto, était nominé dans sept catégories au total.

La palme de la Meilleure réalisation a toutefois échappé à Sophie Deraspe. Elle est allée à Elle-Máijá Tailfeathers et à Kathleen Hepburn, qui ont conjointement réalisé The Body Remembers When the World Broke Open.

Le duo a également mis la main sur le prix du Meilleur scénario original.

Domination québécoise

La domination du cinéma québécois s’est également étendue aux catégories techniques. The Twentieth Century, du Montréalais Matthew Rankin, a remporté le prix de la Meilleure direction artistique, des Meilleurs costumes et des Meilleures coiffures.

The Song of Names (Le chant des noms en version française), réalisé par François Girard, est sorti gagnant dans les catégories des Meilleurs maquillages, Meilleur son d’ensemble, Meilleure montage sonore, Meilleure musique originale et Meilleure chanson originale.

La comédie Menteur, mettant en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand, s’est mérité le prix Écran d’or du film canadien ayant obtenu les meilleurs résultats au box-office avec plus de 6 M$.

Rémy Girard a quant à lui été salué comme Meilleur acteur de soutien pour son rôle de Tom dans Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault.

La veille, Karine Vanasse avait été sacrée Meilleure actrice dramatique pour la série télé Cardinal.