«Resident Evil» débarque en série sur Netflix

Dévoilée l’année dernière, l’adaptation du jeu vidéo Resident Evil en série est désormais officielle, a annoncé Netflix. Huit épisodes composeront cette série en live-action qui sera dirigée par Andrew Dabb, l’un des showrunners de la série Supernatural.

Pour mener à bien ce projet désormais officiellement lancé, Netflix a choisi comme studio Constantin Films, qui a produit les six adaptations cinématographiques de la célèbre saga vidéoludique Resident Evil. Andrew Dabb en sera le scénariste, producteur exécutif et showrunner. «Resident Evil est mon jeu vidéo préféré de tous les temps», a-t-il déclaré. «Je suis incroyablement excité de raconter un nouveau chapitre de cette histoire formidable et d’apporter la première série Resident Evil aux abonnés Netflix à travers le monde.»

La série se déroulera sur deux temporalités. La première racontera l’histoire de Jade et Billie Wesker, deux soeurs de 14 ans, alors qu’elles arrivent dans la ville de New Raccoon City. A force de passer du temps dans cette cité ouvrière, les deux jeunes filles découvrent que quelque chose se cache derrière cette ville et que leur père pourrait cacher de lourds secrets capables d’anéantir le monde. La seconde temporalité nous transportera dix ans dans le futur alors que la Terre ne compte plus que 15 millions d’habitants et plus de 6 milliards de monstres, infectés par le T-virus. Jade a désormais 30 ans et se bat pour survivre, hantée par les secrets de son passé sur son père, sa soeur et elle même. Netflix a dévoilé ces informations via son compte Twitter NX:

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD — NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020

Bronwen Hughes (The Walking Dead, 13 Reasons Why) réalisera deux épisodes de la série. Pour le moment, aucun nom n’a été dévoilé au casting.

Lancée en 1996, la franchise Resident Evil a depuis vendu plus de 100 millions de jeux dans le monde et s’est déclinée au cinéma. La franchise portée par Milla Jovovich a engrangé plus de 1,2 milliard de dollars de recettes dans le monde.