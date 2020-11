Une murale en hommage à Armand Vaillancourt inaugurée à Montréal

Une murale en hommage au sculpteur Armand Vaillancourt a été inaugurée lundi à Montréal. L’œuvre réalisée par le fils de l’artiste, Alexis Vaillancourt, reproduit la sérigraphie de son père Auprès de mon arbre, je vivais heureux, réalisée en 1989.

Alexis Vaillancourt a lui-même choisi cette œuvre, qui est sa préférée de son père. Il l’a transposée en murale sur la façade des Habitations Le Domaine, sur l’avenue Pierre-De Coubertin, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il a été assisté par le collectif des frères LAMA.

Âgé de 91 ans, Armand Vaillancourt est un artiste incontournable et unique en son genre au Québec. Le sculpteur, peintre et performeur, a notamment été qualifié de «géant» par Leonard Cohen. Son travail est marqué par son engagement social indéfectible et son esprit anticonformiste.

«J’ai toujours été très près de la nature et des animaux qui ont occupé une part importante de ma jeunesse. J’ai dessiné des centaines et des centaines d’objets qui illustraient la présence d’animaux, d’êtres fabuleux et de fantômes de mon enfance. Elles viennent directement de mon subconscient et contiennent une valeur symbolique très chargée», a déclaré Armand Vaillancourt à propos de la murale.