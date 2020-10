«Lost with you», la nouvelle chanson de Patrick Watson

Le musicien montréalais Patrick Watson a dévoilé Lost with you ce vendredi. Ce nouveau morceau est accompagné d’un vidéoclip réalisé par l’artiste lui-même.

Alors qu’une bonne partie du Québec a vu les restrictions liées à l’alerte maximale prolongée cette semaine, Patrick Watson a voulu apporter «un peu de réconfort» à son public. «Je voulais partager cette chanson avec vous. J’espère qu’elle vous accompagnera bien», a-t-il déclaré dans un communiqué de sa maison de disque Secret City Records.

La chanson, une ballade piano-voix, est joliment illustrée par des images de Montréalais à vélo.

Pour la vidéo de Lost with you, Patrick Watson a tout de même fait appel à Arizona O’Neill pour le montage et la direction artistique. Celle-ci avait déjà réalisé le clip de Here Comes The River il y a tout juste un an.

«Je ne mentirai pas: mes talents embarrassants de patin à roues alignées se sont avérés pratiques durant le tournage. Les vidéos maison de COVID sont très amusants à faire. Je voyais constamment des gens à vélo en écoutant cette chanson», poursuit-il, tout en saluant le talent des cyclistes.

Lost with you est le premier aperçu musical depuis son précédent album, Wave, qui vient de remporter deux Félix.