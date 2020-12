2020 sur Spotify: The Weeknd, Joe Rogan… et jardinage!

L’industrie musicale a été mise à rude épreuve cette année, entre l’annulation des festivals et la fermeture des salles de concert et autres lieux de représentation pour les artistes. Qu’à cela ne tienne, les musiciens ont fait de la résistance en maintenant ou en décalant légèrement la sortie de leurs derniers singles et albums. Spotify leur rend hommage à travers une série de classements, qui dressent le portrait musical de l’année 2020.

Bad Bunny est l’artiste le plus écouté sur la plateforme de streaming en 2020, avec plus de 8,3 millards d’écoutes à travers le monde. Il est suivi de Drake, J Balvin, le regretté Juice WRLD et The Weeknd. Le reggaetonero portoricain s’illustre également avec son deuxième opus YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), qui est l’album de l’année le plus populaire sur Spotify. Avec ses 3,3 milliards d’écoutes, il vient devancer des projets musicaux tels que After Hours de The Weeknd, Hollywood’s Bleeding de Post Malone, ou encore Fine Line de Harry Styles.

De son côté, Billie Eilish poursuit son règne en tant qu’artiste féminine la plus en écoutée sur Spotify pour la deuxième année consécutive. L’année 2020 a été synonyme de succès pour la musicienne américaine, qui a pulvérisé en février dernier le record des ventes d’une chanson de James Bond avec le mélancolique No Time to Die. Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa et Halsey font également partie des chanteuses les plus en vogue sur la plateforme du géant suédois.

Spotify a également révélé que la chanson la plus écoutée par ses 320 millions d’utilisateurs n’est autre que Blinding Lights de The Weekend. Les sonorités très années 80 du succès expliquent, en partie, pourquoi il a cumulé 1,6 milliard d’écoutes depuis sa sortie l’an dernier. Malgré ce succès commercial sans précédent pour The Weeknd, l’artiste canadien est absent de la liste des nommés pour la 63ème édition des Grammy Awards. Un affront qui a poussé The Weeknd a affirmé sur ses réseaux sociaux que «Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, ainsi qu’à mes fans et à l’industrie, de la transparence.»

Parmi les singles les plus en vogue en 2020 sur Spotify se trouvent Dance Monkey de Tones and I, The Box de Roddy Ricch, Roses – Imanbek Remix d’Imanbek et SAINt JHN, ainsi que Don’t Start Now de Dua Lipa.

L’essor des listes de lecture thématiques et podcasts

Selon le géant suédois du streaming musical, l’année 2020 a également été marquée par un engouement pour les listes de lecture nostalgiques ou en lien avec le télétravail. Les sélections musicales pour travailler à la maison ont ainsi connu une hausse de 1400%. Celles qui jouent sur la corde nostalgique sont particulièrement populaires auprès des Français, puisqu’ils sont près d’un sur deux (49%) à avoir écouté des titres ou des artistes «rétro». Plus surprenant encore, les listes de lecture musicales en lien avec le jardinage ont fleuri sur Spotify, où elles ont enregistré une hausse de 430% au cours des douze derniers mois.

Les balados occupent également une place importante sur Spotify, puisque 21% de ses utilisateurs actifs (payants ou non) en écouteraient pour se divertir ou encore s’instruire. Bien que la plateforme propose un catalogue de plus de 1,9 million de balados, certains se démarquent par leur grande popularité. C’est notamment le cas du controversé The Joe Rogan Experience, qui brigue la première place du classement des formats audio les plus populaires malgré la polémique autour de la récente apparition du conspirationniste américain Alex Jones. En France, le balado le plus écouté par les audiophiles cette année n’est autre que Choses à savoir, un contenu court autour de la culture générale.