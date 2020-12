Le rappeur canadien Drake est l’artiste le plus écouté en 2020 sur Spotify et YouTube au Canada. Les deux géants du web ont dévoilé mardi le palmarès des contenus les plus populaires cette année sur leurs plateformes respectives.

Drake se classe au sommet des deux palmarès pour l’année qui s’achève. Trois de ses chansons font partie des dix vidéoclips les plus regardés de 2020, soit Life is Good avec Future (#1), Toosie Slide (#7) et Laugh Now, Cry Later (#10).

Sur Spotify, le rappeur canadien est l’artiste le plus écouté au Québec et Canada devant les rappeurs Juice WRLD, Pop Smoke, Post Malone et Eminiem. Le palmarès de la populaire plateforme d’écoute confirme par ailleurs que le rap a toujours le vent dans les voiles au pays.

Très peu de contenus québécois se frayent un chemin dans ces palmarès de fin d’année. Il faut se tourner vers les balados sur Spotify pour en trouver. L’indétrônable Mike Ward y figure en première position avec Sous Écoute. Le podcast Jay Du Temple discute se classe quant à lui au cinquième rang.

Aucun Québécois non plus se classe parmi les vidéos les plus populaires de l’année du YouTube. Par contre, la plateforme recense trois «étoiles montantes» qui se sont particulièrement démarquées en 2020. Il s’agit de l’historien Laurent Turcot (pour ses capsules L’Histoire nous le dira), René Milone (qui offre des ateliers d’arts et de peinture) et Marthe Laverdière (qui propose des conseils d’horticulture).

