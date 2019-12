Drake écouté 28 milliards de fois sur Spotify lors de la décennie

Drake devance le Britannique Ed Sheeran, qui s’adjuge, lui, le titre du morceau le plus joué entre 2010 et 2019 sur Spotify, avec Shape of You, écouté plus de 2,3 milliards de fois.

Le podium est complété par le rappeur américain Post Malone, qui est lui lauréat pour la seule année 2019, avec 6,5 milliards d’écoutes au total dans le monde via Spotify, selon un communiqué.

Le rappeur texan est parvenu à se glisser dans le trio de tête alors que son premier album n’est sorti qu’en décembre 2016.

En quatrième position des artistes les plus écoutées sur la décennie, arrive la chanteuse américaine Ariana Grande, suivie du rappeur Eminem.

Au classement des titres les plus joués en dix ans, Shape of You est suivi par One Dance, de Drake, rockstar de Post Malone, Closer de Halsey et The Chainsmokers, et Thinking Out Loud d’Ed Sheeran.

Créée en 2006, Spotify n’était en 2010 qu’une jeune start-up, qui comptait moins d’un million d’abonnés payants, contre 113 millions aujourd’hui.

Sa montée en puissance, pour atteindre aujourd’hui 248 millions d’utilisateurs mensuels, en additionnant les offres payante et gratuite, a largement correspondu à celle du streaming.

Sollicité par l’AFP concernant les artistes les plus écoutés de la décennie sur sa plateforme, Apple Music, deuxième acteur du marché avec plus de 60 millions d’abonnés, n’a pas donné suite.

Autre destination naturelle des amateurs de musique actuelle, YouTube n’a pas publié de classement sur la décennie. Il est néanmoins établi que le morceau le plus visionné sur la plateforme vidéo est Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee, avec 6,55 milliards de vues.

En 2019, la chanson Senorita, duo entre Shawn Mendes et Camilla Cabello, a été écoutée plus d’un milliard de fois sur Spotify, ce qui en fait la plus populaire du millésime, devant bad guy de Billie Eilish.