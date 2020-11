Laurent Duvernay-Tardif animera une émission jeunesse à Télé-Québec

Le populaire champion du Super Bowl et médecin Laurent Duvernay-Tardif ajoute une nouvelle corde à son arc: celle d’animateur. Lors de la semaine de relâche en mars prochain, il sera à la barre de l’émission jeunesse Sans relâche à Télé-Québec.

En compagnie d’Anaïs Favron et de Patrice Bélanger, il sera le «guide de la relâche 2021» des jeunes pendant 10 jours, soit du 26 février au 7 mars à 18 h.

L’émission, dont Laurent Duvernay-Tardif a développé l’idée originale, sera axée sur la persévérance, une valeur chère aux yeux du joueur des Chiefs de Kansas City. Au programme: des rencontres, des défis, des découvertes et des ateliers pour inviter les jeunes à persévérer et à user de leur créativité.

«La persévérance est l’élément clé qui m’a permis de réaliser mes rêves et d’atteindre mes buts, affirme Laurent Duvernay-Tardif. Par ailleurs, l’activité physique et la créativité sont des facteurs fondamentaux pour l’épanouissement des jeunes et pour leur réussite éducative. Tout ceci mis ensemble donne Sans relâche!»

L’émission produite par KOTV et réalisée par Anne-Marie Ngô et Jean-François Proteau sera tournée pendant environ un mois dans un chalet aux allures de camp d’hiver. Le nouvel animateur et son équipe y mettront en valeur les arts et les sports tout en promouvant la curiosité et l’engagement.

Durant le tournage, Laurent Duvernay-Tardif devra mettre son engagement dans les CHSLD sur pause afin de protéger la santé du personnel et des résidents.

Sans relâche veut par ailleurs souligner la résilience des jeunes qui font plusieurs leurs sacrifices depuis le début de la pandémie de COVID-19.