Dominique Michel se livre une dernière fois à la télévision

Dominique Michel fera ses adieux à la télévision lors d’une émission spéciale lundi 30 novembre à 21h sur ICI TÉLÉ. Celle-ci sera animée par André Robitaille.

Alors qu’elle avait annoncé il y a tout juste un an ne plus vouloir faire d’apparitions télévisées, la chanteuse, humoriste et comédienne québécoise fera son ultime au revoir. Dans Dominique Michel: J’avance, l’artiste évoquera l’histoire de sa vie, ponctuée de triomphes, de drames et de deuils.

À presque 88 ans, cette figure marquante de la culture québécoise réfléchira ainsi à l’héritage qu’elle laisse. Qu’a-t-elle aimé de sa vie? Qu’a-t-elle appris sur elle-même? Qu’a-t-elle apporté dans l’évolution des mœurs d’ici? André Robitaille tentera de le découvrir.

L’animateur abordera aussi avec Dominique Michel des thèmes universels. Ils discuteront ensemble d’humour, d’amour, de succès, d’amitié, de déceptions, de trahisons, d’extravagances, de dépendance, de solitude, de sensualité, de beauté aussi et, enfin de la mort.

Celle que l’on surnomme Dodo est devenue populaire auprès du public en commençant sa carrière au cabaret dans les années 1950. Elle avait plus tard obtenu des premiers rôles dans diverses séries télévisées. Au cinéma, elle a notamment tourné pour Denys Arcand dans Le Déclin de l’empire américain et Les Invasions barbares.

Côté musique, Dominique Michel avait, entre autres, chanté En veillant su’l perron et Ces bottes sont faites pour marcher, reprise du tube de Nancy Sinatra These Boots Are Made for Walkin‘ .

L’émission sera rediffusée sur ICI ARTV le vendredi 12 mars à 19h.