«L’Indien malcommode» et «Petite Fille» au palmarès des RIDM 2020

Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (RIDM) ont dévoilé mardi en début de soirée leur palmarès pour l’édition 2020. L’Indien malcommode, No Ordinary Man (Un vrai gentleman) et Petite Fille ont notamment été récompensés.

L’Indien malcommode de Michelle Latimer reçoit ainsi le Grand Prix de la compétition nationale longs métrages et le prix Magnus-Isacsson.

«Le Grand Prix revient à un film portant un regard résolument moderne sur l’Histoire, dans lequel la réalisatrice équilibre de manière majestueuse son sujet et une forme artistique audacieuse. Un film qui fait prendreconscience de la multitude d’histoires que les créateur.trice.s autochtones ont à raconter. Une oeuvre qui propose un rythme visuel novateur et qui réussit à créer une symphonie de voix frissonnantes. C’est un film qui tend la main et nous incite à agir, en nous demandant d’examiner nos actions passées, présentes et futures», a tenu à préciser le jury des RIDM.

Le documentaire québécois No Ordinary Man (Un vrai gentleman) d’Aisling Chin-Yee et Chase Joynt est récompensé lui aussi deux prix: Nouveaux Regard et une Mention spéciale.

Le film français Petite Fille de Sébastien Lifshitz obtient quant à lui le prix du Public.

Aswang d’Alyx Ayn Arumpac, GRAND PRIX DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE LONGS MÉTRAGES

de Michelle Latimer, GRAND PRIX DE LA COMPÉTITION NATIONALE LONGS MÉTRAGES L’histoire interdite de Ariel Nasr, Mention spéciale

Prière pour une mitaine perdue de Jean-François Lesage, PRIX SPÉCIAL DU JURY DE LA COMPÉTITION NATIONALE LONGS MÉTRAGES

No Ordinary Man (Un vrai gentleman) d’Aisling Chin-Yee et Chase Joynt, PRIX NOUVEAUX REGARDS

Clean With Me (After Dark) de Gabrielle Stemmer, PRIX DU MEILLEUR COURT OU MOYEN MÉTRAGE INTERNATIONAL

Goodnight Goodnight de Mackenzie Reid Rostad, PRIX DU MEILLEUR COURT OU MOYEN MÉTRAGE NATIONAL

Petite Fille de Sébastien Lifshitz, PRIX DU PUBLIC