Fermeture des cinémas: des sorties de films à nouveau reportées

Le prolongement de la fermeture des salles de spectacle, des musées et des cinémas jusqu’en janvier prochain entraîne à nouveau le report de la sortie en salle de plusieurs films, dont Maria Chapdelaine.

En conférence de presse jeudi pour annoncer les consignes de santé publique pour la période des Fêtes, le premier ministre François Legault a confirmé que les lieux de diffusion culturelle, de même que les restaurants et les gymnases, resteront fermés au moins jusqu’au 11 janvier prochain.

Cette annonce cause un nouveau casse-tête pour le milieu du cinéma, qui doit à nouveau reporter des sorties de films attendus.

C’est le cas du long métrage français Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, mettant en vedette l’acteur québécois Niels Schneider, dont le report a été annoncé avec émotion par le président de la maison de distribution K-Films Amérique, Louis Dussault.

Dans un communiqué, il déplore avoir dû reporter à quatre reprises la sortie de ce film. Il craint que le même scénario se répète une fois de plus après les Fêtes. «Le 11 janvier vu le covidage massif en famille autorisé par le PM, les fermetures de la Culture seront encore maintenues», anticipe-t-il.

M. Dussault s’inquiète également des conséquences psychologiques de la fermeture prolongée des lieux culturels chez le public. «[Six] mois que cela fera sans accès à la Culture: très bon pour la santé mentale, la sédentarisation, l’ignorance», écrit-il.

D’autres sorties reportées

Le très attendu film québécois Maria Chapdelaine de Sébastien Pilote (La disparition des lucioles, Le vendeur) est lui aussi reporté à l’hiver prochain, soit «dès que les cinémas rouvriront dans les différents marchés du Québec», a annoncé vendredi le distributeur MK2|MILE-END.

Cette nouvelle adaptation du classique de Louis Hémon met en vedette Sara Montpetit dans le rôle principal, ainsi que Sébastien Ricard, Hélène Florent, Antoine Olivier Pilon, Martin Dubreuil et Gilbert Sicotte.

D’autres sorties sont repoussées à janvier, notamment celle du film d’action Jiu Jitsu mettant en vedette Nicolas Cage et le cascadeur québécois Alain Moussi. C’est le cas également des longs métrages Effacer l’historique, Death of a Ladie’s Man et Falling de Viggo Mortensen.

Certaines oeuvres qui devaient prendre l’affiche dans les prochains jours seront quant à elle offertes directement en vidéo sur demande, dont Zappa, Another Round et The Climb.

Au moment d’écrire ses lignes, rien n’avait encore été annoncé pour les très attendus Souterrain de Sophie Dupuis et My Salinger Year de Philippe Falardeau, qui devaient initialement prendre l’affiche à l’automne.