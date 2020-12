Damien Robitaille devient viral en interprétant «Pump Up the Jam» en solo

L’auteur-compositeur-interprète Damien Robitaille connaît un succès monstre en ligne grâce à sa reprise du succès Pump Up the Jam façon homme-orchestre. En l’espace de quelques jours, sa performance est devenue virale.

Dans sa vidéo qui a été visionnée tout près de 4 millions de fois, on peut voir Damien Robitaille jouer simultanément du piano et trois percussions tout en chantant. Son chien Suki y fait aussi une apparition qui ne passe pas inaperçue.

PUMP UP THE JAM – Technotronic Après des heures d’enregistrement, j’ai finalement eu une prise sans erreur, mais c’est aussi la prise où mon chien Suki a decider de photo bomber 🙄😂 pic.twitter.com/7AdwbsIYId — Damien Robitaille (@damienrobi) November 30, 2020

En plus d’être amplement partagée sur les réseaux sociaux Reddit, TikTok et Instagram, la performance de Damien Robitaille a été relayée sur Twitter par quelques vedettes, dont l’acteur Elijah Wood et l’ex-joueur de basketball Rex Chapman.

Sa vidéo a également fait l’objet de plusieurs articles en ligne et a même été présentée dans le cadre d’une émission de télévision matinale de Chicago.

«Wow! C’est fou tout l’amour et l’attention que je reçois depuis que j’ai diffusé Pump up the Jam. Je ne m’attendais pas à une telle réaction. Mon chien Suki et moi remercions chacun d’entre vous!» a déclaré Damien Robitaille en réaction à ce succès inattendu.

Des chansons pour déjouer l’ennui

Depuis le début de la pandémie, le chanteur franco-ontarien diffuse presque quotidiennement en ligne des reprises de chansons populaires. Son répertoire est varié: il a notamment joué des succès de Céline Dion, des Beatles, de Leonard Cohen, des Rita Mitsuko, d’ABBA et des Vengaboys, en plus de ses propres compositions.

Jusqu’à présent, il a réalisé près de 140 enregistrements. «Ça m’aide à chasser la déprime/la solitude/l’ennui», dit-il.

Aussi ludiques soient-elles, chacune de ses vidéos demande plusieurs heures de travail. En plus de devoir apprendre les partitions et les paroles des chansons, le multi-instrumentiste enregistre et monte lui-même ses capsules.

Le premier ministre François Legault l’a par ailleurs félicité jeudi matin sur Twitter pour cette initiative «qui nous fait sourire depuis le début de la pandémie».