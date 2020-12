Noovo: Noémi Mercier et Meeker Guerrier aux nouvelles émissions d’information

À partir du printemps 2021, Noovo, la nouvelle acquisition de Bell Média, proposera plusieurs rendez-vous d’information. Quatre journalistes d’expérience ont ainsi été recrutés pour occuper les postes de chefs d’antenne.

Noémi Mercier dirigera le national et le bulletin de Montréal des émissions de fin de journée de la chaîne. Lisa-Marie Blais sera quant à elle responsable des bulletins des régions de Québec, Mauricie, Estrie et Saguenay-Lac-St-Jean diffusés en fin de journée et en fin de soirée. Michel Bherer gérera les émissions de fin de soirée du Grand Montréal. Enfin, Meeker Guerrier s’occupera des rendez-vous des fins de semaine.

«C’est l’une des plus importantes opérations d’embauches en information au Québec au cours des dernières années. Pour le milieu journalistique et le public québécois, il s’agit d’une opportunité unique de diversifier les voix qui se font l’écho de ce qui se passe à travers la province», précise Jean-Philippe Pineault, directeur général de l’information de Bell Média, dans un communiqué.

«Noovo est une marque multiplateforme rassembleuse, authentique, actuelle et ouverte d’esprit. C’est avec cette philosophie que nous poursuivons la mise en place d’une équipe solide et crédible», poursuit-il.

«Plus que jamais, le Québec a besoin d’une plus grande diversité éditoriale. L’arrivée de Noovo au sein de Bell Média permet une saine compétition au Québec et c’est l’ensemble de l’écosystème télévisuel québécois qui en profite. Avec la création de son service de l’information, Bell Média garde le cap sur son engagement de développer une offre bonifiée en programmation de nouvelles et de divertissement sur l’ensemble de ses plateformes », ajoute Karine Moses, présidente, Bell Média Québec, et présidente, direction du Québec, Bell.

Le processus d’embauche des journalistes qui vont composer les salles de rédaction de Montréal, de Québec, de la Mauricie, de l’Estrie et du Saguenay-Lac-St-Jean est toujours en cours. Noovo prévient également que d’autres annonces concernant les émissions d’information sont attendues dans les prochaines semaines.