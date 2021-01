Pour toucher le public, faut-il présenter les informations avec une pointe d’humour?

L’humour pourrait être la clé pour permettre au plus grand nombre, et notamment aux plus jeunes, de se tenir informé de l’actualité politique. C’est le constat réalisé par une étude menée par des chercheurs américains, qui révèlent que les téléspectateurs sont plus susceptibles de retenir et de partager des news présentées avec humour que celles délivrées de façon plus neutre.

Les chercheurs de la Annenberg School for Communication de l’Université de Pennsylvanie et de la School of Communication de l’Université d’Etat de l’Ohio sont partis d’un constat très simple. Lorsque les journaux télévisés ont émergé, les Américains faisaient confiance au sérieux et à la rigueur de journalistes comme Walter Cronkite ou Tom Brokaw pour obtenir des informations sur les événements majeurs qui se déroulaient aux États-Unis et dans le reste du monde, mais certains se sont depuis inquiétés de la montée en puissance de programmes alliant divertissement et actualité notamment présentés par des figures devenues incontournables comme Jon Stewart, Trevor Noah, ou encore Samantha Bee.

«Pour que la démocratie fonctionne, il est vraiment important que les gens s’engagent dans l’actualité et la politique et soient informés des affaires publiques. Nous voulions donc tenter l’expérience et voir si l’humour peut rendre les informations plus pertinentes sur le plan social et donc motiver les gens à s’en souvenir et à les partager», explique Emily Falk, professeur de communication, de psychologie et de marketing à la Annenberg School for Communication.

L’humour pour éveiller les consciences ?

Les chercheurs ont demandé à un échantillon d’Américains de regarder une sélection de vidéos d’actualité, dont certaines s’achevaient par des blagues et d’autres conservaient un ton sérieux du début jusqu’à la fin. Notons que l’échantillon était composé de jeunes adultes, une cible spécifique donc, âgés de 18 à 34 ans. Suite à ce visionnage, les scientifiques ont collecté des données sur l’activité cérébrale des participants et leur ont donné un test de mémoire pour déterminer la quantité d’informations retenue.

Sur cette cible, les résultats semblent sans appel puisque les participants se sont révélés plus sensibles aux informations sur la politique présentées de façon humoristique. Non seulement, ils les mémorisaient mieux, mais en plus ils étaient plus susceptibles de les partager en ligne. L’étude révèle également que les programmes alliant actualité et divertissement ont suscité une plus grande activité dans les zones du cerveau associées à la réflexion sur ce que les autres pensent et ressentent; les chercheurs mettant en lumière «la nature sociale de la comédie».

«Nos résultats suggèrent que l’humour stimule l’activité dans les régions du cerveau associées à l’engagement social, améliore la mémoire des faits politiques, et augmente la tendance à partager des informations politiques avec les autres. C’est important parce que les médias basés sur le divertissement sont devenus une source importante d’informations politiques, en particulier pour les jeunes adultes. Nos résultats montrent que l’humour peut accroître les connaissances sur la politique», conclut Jason Coronel, l’un des principaux auteurs de l’étude.