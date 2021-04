Sur vos écrans cette semaine…«Nomadland», «Moffie» et d’autres

Cette semaine, on vous conseille les films Nomadland, Moffie, Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

L’Amérique pleure – Les Cowboys Fringants

(4)

Documentaire musical canadien réalisé par Louis-Philippe Eno.

C’est quoi ? En forêt, en plein champ, sur un pont couvert ou dans un café, les Cowboys Fringants interprètent quelques-unes de leurs chansons folk à saveur sociale et indépendantiste. Chaque composition est entrecoupée d’images du Québec rural ou de banlieues un peu désolées.

C’est comment ? Pour saluer les 25 ans d’existence des Cowboys fringants, Louis-Philippe Eno filme, sans public, seize de leurs performances. Ces captations, essentiellement tournées en extérieur, saluent au passage la magnifique beauté des paysages québécois. Mises bout à bout, elles constituent un touchant concert hommage au célèbre groupe folk de Repentigny.

En salles

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

(3)

Drame sentimental français réalisée par Emmanuel Mouret

Mettant en vedette Niels Schneider, Camelia Jordana, Vincent Macaigne.

C’est quoi ? En visite en Provence chez un cousin contraint de s’absenter, un jeune écrivain parisien noue conversation avec la petite amie enceinte de ce dernier. D’abord timides, leurs échanges deviennent plus intimes, alors que chacun évoque ses histoires d’amour passées et présentes.

C’est comment ? Défendu par d’excellents acteurs, ce nouvel opus du réalisateur de MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES fait s’emboîter diverses intrigues sentimentales en un tout lissé par une mise en scène souple et dynamique. La direction artistique pèche ici et là par excès de préciosité. Mais pourquoi reprocher tant de beauté et d’esprit en ces temps où les deux se font si rares au cinéma ?

En salles

Garçon chiffon

(4)

Comédie dramatique français réalisée par Nicolas Maury

Mettant en vedette Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois.

C’est quoi ? Un acteur parisien sans travail retourne en province chez sa mère, qui l’a toujours couvé d’affection, afin d’y préparer une audition importante et soigner un chagrin d’amour causé par sa jalousie maladive.

C’est comment ? La sincérité de l’auteur, ainsi que le ton intimiste, contribuent à la modeste réussite de ce premier long métrage du comédien Nicolas Maury (« Appelez mon agent », UN COUTEAU DANS LE COEUR). Les thèmes et motifs rappellent (un peu trop) les films de Xavier Dolan et Christophe Honoré. Et à l’image de son personnage, le cinéaste trahit son immaturité artistique.

En salles

Moffie

(3)

Drame sud-africain réalisé par Oliver Hermanus

Mettant en vedette Kai Luke Brummer, Ryan de Villiers, Hilton Pelser.

C’est quoi ? Afrique du Sud, début des années 1980. Tandis qu’il subit un dur entraînement militaire obligatoire avant d’aller combattre à la frontière de l’Angola communiste, un adolescent anglais s’efforce de cacher son homosexualité à son supérieur et ses camarades.

C’est comment ? À travers cette adaptation fascinante du roman autobiographique d’André Carl van de Merwe, Oliver Hermanus (BEAUTY) dénonce avec force l’intolérance et la masculinité toxique. Sa réalisation est envoûtante, visuellement recherchée, et sa trame sonore, très texturée. Intériorisé et sobre, le jeu de Kai Luke Brummer fait merveille.

En vidéo sur demande

Nomadland

(3)

Drame américain réalisé par Chloé Zhao

Mettant en vedette Frances McDormand, David Strathairn, Linda May.

C’est quoi ? Au chômage depuis la fermeture de sa ville minière du Nevada, une veuve sexagénaire adopte un mode de vie nomade, en parcourant le pays à bord de sa camionnette et en trouvant de petits boulots temporaires à chacune de ses haltes.

C’est comment ? Comme dans THE RIDER, la Sino-Américaine Chloé Zhao amalgame harmonieusement fiction et documentaire pour tisser un récit humaniste et chaleureux. Tiré du livre de Jessica Bruder, NOMADLAND apparaît toutefois didactique par moments. Un bémol largement racheté par la réalisation impressionniste et la performance nuancée de Frances McDormand.

En salles

Réparer les vivants

(3)

Drame français réalisé par Katell Quillévéré

Mettant en vedette Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval.

C’est quoi ? Au Havre, un adolescent repose dans un état de mort cérébrale à la suite d’un accident de la route. Les médecins parlent à ses parents du don d’organes. Pendant ce temps à Paris, une musicienne atteinte d’une maladie dégénérative attend un nouveau coeur.

C’est comment ? Dans cette adaptation prenante du roman de Maylis de Kerangal, Katell Quillévéré (SUZANNE) marie à sa façon unique l’intime et l’épique. Sa mise en scène sensible et précise, particulièrement lors du saisissant prologue, met en valeur l’interprétation très juste de son imposante distribution.

Samedi midi sur ARTV