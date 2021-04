165 artistes expriment leur soutien à la Maison de la chanson et de la musique

Le projet de création d’une Maison de la chanson et de la musique (MCM) enthousiasme nombre d’artistes et d’acteurs du milieu musical. Plus d’une centaine d’entre eux, dont Céline Dion, les Cowboys Fringants et Richard Desjardins ont signé aujourd’hui une lettre d’appui au projet de musée, mené par l’animatrice Monique Giroux et le parolier Luc Plamondon.

Annoncée il y a un peu plus d’un mois, la Maison de la chanson et de la musique devrait remplir plusieurs fonctions, comme offrir des présentations multimédias, des expositions, et des découvertes musicales. Elle aura aussi une mission de conservation des archives des artistes québécois.

Les locaux de la MCM pourront également accueillir des ateliers scolaires ou des résidences d’artistes, en plus d’avoir pour vocation de devenir un lieu de rencontre et de création musicale.

«… Nous tenons, par ce projet d’envergure, à offrir un écrin aux chansons et aux musiques d’ici, et leur assurer une pérennité. Nous voyons rayonner la richesse de notre culture dans cet espace où les mots et la musique seront omniprésents, où la chanson battra au rythme des générations qui la fréquenteront […]. Une adresse, un toit, des murs, un abri qui tiendra la chanson et la musique au chaud … » — Luc Plamondon et Monique Giroux

La mise en valeur du patrimoine musical trouve donc ce matin un appui considérable avec cette lettre ouverte signée par 165 acteurs du monde de la chanson.

«La chanson et la musique québécoises ont bien besoin d’un lieu où on puisse les admirer, les raconter, les partager; conserver leurs archives; trouver de nouvelles manières de les faire connaître, de les créer et de les enrichir; de les faire entendre, de préserver leur riche passé et surtout d’inventer leur futur», peut-on lire dans leur lettre d’appui.

La MCM trouve aussi un appui au gouvernement via une aide financière accordée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Alors que des bénévoles s’organisent déjà sous un regroupement des «Amis de la Maison de la chanson et de la musique», les dix membres du conseil d’administration de la MCM continuent leurs démarches pour faire naître ce projet, et notamment en cherchant le lieu idéal de ce futur lieu important pour la musique québécoise.