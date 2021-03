Klô Pelgag, Céline Dion et Les Cowboys Fringants nommés aux Juno

Céline Dion est l’artiste québécoise qui compte le plus de nominations aux 50e prix Juno cette année. D’autres musiciens d’ici, comme Klô Pelgag, Les Cowboys Fringants et Pierre Lapointe, se sont aussi démarqués.

Grâce à son album en anglais Courage, sorti fin 2019, Céline Dion figure ainsi dans trois catégories des Juno: Album de l’année, Artiste de l’année et Album adulte contemporain de l’année.

Tout au long de sa carrière, Céline Dion aura amassé plus de 70 nominations aux Juno.

Les Cowboys Fringants quant à eux s’illustrent dans les sections Choix du public et Album francophone de l’année. On retrouve d’ailleurs dans cette dernière Klô Pelgag, Louis-Jean Cormier, 2Frères et Pierre Lapointe.

À noter que le disque posthume de Leonard Cohen, Thanks for the Dance, est en lice pour l’Album de l’année. Les Montréalais de Half Moon Run concourent pour Groupe de l’année, tandis que 2Frères pourraient bien devenir la Révélation de l’année.

Deux artistes basés à Montréal, Basia Bulat et Rufus Wainwright, sont en compétition pour l’Album adulte alternatif.

Soulignons également la présence de Flore Laurentienne, CRi, Kaytranada et de l’Orchestre symphonique de Montréal dirigé par Kent Nagano parmi les nommés aux Juno.

Enfin, le Torontois The Weeknd détient le record de nominations. Il a en effet été retenu dans six catégories, dont Choix du public et Album de l’année. Il est suivi de près par Jessie Reyez, JP Saxe et Justin Bieber, chacun cinq fois finalistes.

La cérémonie du 50e anniversaire des Juno sera retransmise le 16 mai sur CBC.