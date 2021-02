Plusieurs artistes montréalais attendus à SXSW Online

Quatre formations locales ont été retenues pour participer à l’édition SXSW Online 2021. Il s’agit de No Joy, Teke Teke, Paupière et Choses Sauvages.

Intitulé La Sacred Mountain – en référence au film culte d’Alejandro Jodorowski et au Mont-Royal – le spectacle est présenté par M pour Montréal. C’est la quinzième fois que celui-ci collabore avec le festival texan.

L’artiste No Joy, le groupe influencé par le surf rock japonais Teke Teke, le duo Paupière et le groove Choses Sauvages se succéderont ainsi sur la scène de cette «montagne sacrée» métaphorique. Entre classiques de leur répertoire respectif et nouveautés, M pour Montréal promet un concert virtuel grandiose.

La captation a été réalisée par le cinéaste montréalais Philémon Crête.

Rappelons que SXSW Online, la version virtuelle South by Southwest, veut perpétrer son objectif de découverte de talents et de discussions malgré la pandémie. Le festival regroupe plusieurs volets, dont la musique, le cinéma et les médias interactifs. Il a été fondé en 1987 à Austin et en est devenu un évènement majeur.

Le concert sera diffusé par SXSW Online jeudi 18 mars à 19 h sur le Channel 2.

Une projection gratuite de la La Sacred Mountain aura quant à elle lieu au printemps. Plus de détails seront bientôt annoncés.