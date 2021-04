Littérature: on lit «Annie Muktuk et autres histoires», «La révolution d’Agnès» et «The Committed»

Notre collaboratrice An Tran recommande les livres Annie Muktuk et autres histoires de Norma Dunning, La révolution d’Agnès de Jean-Michel Fortier et The Committed de Viet Thanh Nguyen.

Annie Muktuk et autres histoires

Par Norma Dunning

Aux éditions Mémoire d’encrier

Résumé : Il y a Annie Muktuk et sa sexualité féroce. Husky et ses trois épouses qui vivent paisiblement. Une quiétude chamboulée le jour où ils pagaient au-delà du territoire de la toundra. Quant aux trois sœurs Puhuliak, Hikwa, et Angavidiak, elles survivent comme elles peuvent au pensionnat. Sans artifices et avec aplomb, Norma Dunning livre des récits inuits qui nous confrontent à nos préjugés. La note du traducteur en fin de livre offre une perspective intéressante sur comment lire et relire ce recueil.

À propos de l’autrice : Annie Muktuk et autres histoires est le premier livre de Norma Dunning publié en anglais. Romancière et poétesse inuk, elle est née au Québec et vit maintenant à Edmonton. L’autrice travaille à déconstruire les pratiques d’assimilations auxquelles font face les artistes autochtones.

La révolution d’Agnès

Par Jean-Michel Fortier

Aux éditions La mèche

Résumé : Percé a toujours été un petit village sans histoire. Mais 1969 en décida autrement. Le soir du mariage de Sylvain et Véronique, un navire militaire jeta l’ancre dans la baie gaspésienne. D’abord curiosité, puis source de discorde, ce cuirassé bousculera l’existence des chambreurs de la pension chez Madame Sergerie. Tout particulièrement Agnès, shampouineuse du village, qui développera une fascination pour ce navire et son équipage pour le moins singulier. Toutes habillées d’orange, qui sont ces femmes et que viennent-elles faire dans ce coin du Québec?

À propos de l’auteur : La révolution d’Agnès est le troisième roman de cet auteur québécois. Les deux titres précédents de Jean-Michel Fortier ont été traduits en anglais. Son roman Le Chasseur inconnu a été finaliste au Grand Prix littéraire Archambault.

The Committed

Par Viet Thanh Nguyen

Aux éditions Grove Atlantic

Résumé : Six ans après le succès de The Sympathizer, récipiendaire d’un prix Pulitzer, Viet Thanh Nguyen orchestre le retour de son espion communiste. Nouvellement immigré en France, l’homme au double visage se convertit au gangstérisme. Ce saut d’un extrême à l’autre est d’une ironie brutale, autant au niveau idéologique, que par la violence de cette nouvelle vie. Avec The Committed, l’auteur propose, avec terreur et satire, une réflexion à l’intersection du colonialisme, du racisme et de l’identité de la diaspora vietnamienne.

À propos de l’auteur : Viet Thanh Nguyen est professeur en langue anglaise, études américaines et ethnicité, et de littérature comparée, à l’Université de Californie du Sud (University of Southern California). Son roman, The Sympathizer, a reçu et a été finaliste pour de multiples honneurs, dont le Andrew Carnegie Medal for Literary Excellence et le PEN/Faulkner Award.