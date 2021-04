«Pour toi Flora», sur les pensionnats autochtones, bientôt en tournage

La série Pour toi Flora sera la première fiction dramatique écrite, réalisée et produite par des créateurs autochtones annonce Radio-Canada. Sa production devrait débuter cet automne en territoire algonquin, pour s’achever à l’hiver 2022.

«C’est sans contredit un moment historique dont nous sommes très fiers. Il y a déjà deux ans que l’on veut vous annoncer cette production, conçue et produite par des créateurs autochtones, mais la pandémie en a retardé le tournage. Pour toi Flora constitue un grand pas vers notre objectif de refléter davantage la diversité du vécu de tous nos citoyens dans nos fictions», s’est félicitée la directrice générale de la télévision de la chaîne publique, Dany Meloul.

Pour toi Flora retrace l’histoire «de deux jeunes Anishinaabes qui tentent aujourd’hui de faire la paix avec le douloureux passé des pensionnats», comme l’explique un communiqué.

Cette série de six épisodes d’une heure est inspirée de divers témoignages. «Elle souligne la résilience innée de ces enfants déracinés, qui subsiste malgré les adversités les plus inimaginables, et les répercussions sur leur entourage», apprend-on ensuite.

Pour toi Flora a été écrite et réalisée par Sonia Bonspille Boileau. On y retrouvera notamment Dominique Pétin, Marco Collin, Virginie Fortin, Samian, Mylène St-Sauveur, Antoine Pilon, Théodore Pellerin et Eve Ringuette.

La première diffusion est quant à elle prévue sur ICI TOU.TV EXTRA l’année prochaine.