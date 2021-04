Des artistes réclament plus de diversité culturelle sur nos écrans

Adib Alkhalidey, Mélissa Bédard, Cynthia Wu-Maheux, Mariana Mazza, Mehdi Bousaidan, Khate Lessard et Jemmy Echaquan Dubé unissent leurs voix pour réclamer plus de diversité culturelle sur nos écrans.

Pilotée par l’organisation NOUS | MADE, la campagne Découvrons-nous souhaite sensibiliser et éduquer le public ainsi que l’industrie audiovisuelle à la richesse de la différence afin que le petit et le grand écran soient davantage représentatifs de notre réalité multiculturelle.

Rappelons que les rôles principaux en fiction sont encore majoritairement attribués à des acteurs blancs, malgré une sensibilisation accrue ces dernières années de la part des producteurs et des diffuseurs.

Dans des vidéos conçues et réalisées par des créateurs issus de la diversité, les ambassadeurs de la campagne témoignent à propos de leur expérience à titre d’artistes issus de communautés sous-représentées.

S’identifier

Selon Adib Alkhalidey, la culture a le pouvoir «de façonner la société et de permettre à ses citoyens et citoyennes de s’y identifier et de lui appartenir». L’humoriste et chanteur avait d’ailleurs livré un vibrant plaidoyer en ce sens à Tout le monde en parle en novembre dernier.

«Voir et présenter des modèles lumineux de la diversité ethnique à l’écran permet, entre autres, de s’identifier, d’avoir des aspirations, de croire au changement et de rêver, soutient la chanteuse et comédienne Mélissa Bédard (M’entends-tu?, Star Académie). Je pense au futur de mes trois filles et à celui des jeunes générations issues de communautés culturelles.»

«Découvrons-nous, c’est une campagne pour que notre cinéma et notre télévision représentent davantage le monde qui nous entoure», résume le vice-président des communications et de la promotion au Fonds des médias du Canada et responsable de NOUS | MADE, Mathieu Chantelois.

À terme, NOUS | MADE espère que sa campagne se traduira par un «réel engagement de la part des artistes et artisans d’ici pour soutenir la diversité culturelle et la relève artistique».