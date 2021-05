Meghan Markle publie un livre pour enfants

La famille royale britannique est un vivier d’écrivains. Après le prince Charles et David Linley, le neveu d’Elisabeth II, c’est au tour de Meghan Markle de prendre la plume pour The Bench. Un livre pour enfants dans lequel la duchesse de Sussex évoque le lien spécial entre un père et son fils.

On recommande souvent aux jeunes auteurs d’écrire sur ce qu’ils connaissent. Il semblerait que Meghan Markle ait pris ce conseil à la lettre pour The Bench, qui s’inspire de la relation qu’entretient son époux, le prince Harry, avec leur fils Archie.

La trame narrative de ce livre pour enfants est venue à la duchesse de Sussex en 2018, quelques semaines après que le couple soit devenu parents pour la première fois. «The Bench a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois suivant la naissance d’Archie», explique-t-elle. «Ce poème est devenu cette histoire.»

L’ouvrage évoque le lien spécial qui unit les pères et leur fils, tel qu’il est perçu par les mères. Il met en scène des familles de tous horizons à travers des illustrations réalisées par l’illustrateur afro-américain multiprimé, Christian Robinson. L’une d’entre elles montre un jeune garçon ému par ses retrouvailles avec son père militaire, tandis qu’une autre représente un enfant noir faisant une sieste sur le torse du sien. «J’espère que The Bench résonnera dans toutes les familles, quelle que soit leur composition, autant qu’il le fait dans la mienne», souligne Meghan Markle.

Un best-seller en devenir

Si cette perspective inclusive est particulièrement importante pour l’écrivaine, elle l’est tout autant pour la littérature jeunesse, un secteur souvent pointé du doigt pour son manque de diversité. Une étude britannique du Centre for Literacy in Primary Education a notamment révélé que seulement 5% des titres pour enfants publiés en 2019 mettaient en scène un personnage principal issu d’une minorité ethnique.

The Bench sera publié le 8 juin, ce qui ne l’empêche pas d’être déjà en tête des meilleures ventes dans la catégorie «livres pour enfants» sur Amazon . Une adaptation audio enregistrée par Meghan Markle sortira à une date ultérieure aux États-Unis et au Canada, selon l’éditeur Penguin Random House.

Si Meghan Markle fait ses premiers pas dans la littérature jeunesse, elle avait déjà goûté aux joies de l’écriture pour « Together: Our Community Cookbook ». Elle avait signé la préface de ce livre de cuisine, qui mettait à l’honneur 50 recettes créées par les femmes du Hub Community Kitchen de Londres.