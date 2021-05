Sur vos écrans…«Street Gang», «L’Arrivée», «Hygiène sociale» et d’autres

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Street Gang – How we got to Sesame Street, L’Arrivée, Higyène sociale et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

L’Arrivée (Arrival)

(3)

Drame de science-fiction américain réalisé par Denis Villeneuve

Mettant en vedette Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker.

C’est quoi ? Une linguiste et un mathématicien sont mandatés par l’armée américaine pour établir le contact avec les passagers d’immenses ovnis de forme oblongue, apparus dans douze lieux différents du globe.

C’est comment ? Denis Villeneuve (INCENDIES) exploite le plein sens du mot universel dans cette variation philosophique et onirique sur la rencontre de l’Autre, à prendre comme une invitation à la communication, par les idées et la parole, dans un monde plus prompt à réagir qu’à réfléchir. Au nombre des lignes de force, signalons la composition brillante d’Amy Adams.

Vendredi 20h sur Radio-Canada

Escape from Auschwitz (Auschwitz Report, The)

(4)

Drame historique slovène réalisé par Peter Bebjak

Mettant en vedette Noel Czuczor, Peter Ondrejicka, John Hannah.

C’est quoi ? En 1944, deux juifs tchécoslovaques, détenus depuis deux ans à Auschwitz, s’évadent dans le but de révéler au monde la vérité sur ce qui se passe dans les camps de concentration nazis. Mais peu de gens acceptent de croire leur terrible témoignage.

C’est comment ? Ce film (qui représentait la Slovaquie aux derniers Oscars) raconte avec respect une histoire vraie méconnue et importante. La mise en scène, soignée mais distante, est d’une rigueur glaçante qui frôle parfois l’académisme. Reste l’émotion profonde générée par ce drame humain inimaginable, porté par la prestation intense et mémorable de Noel Czuczor.

En salles

La furie d’un homme (Wrath of Man)

(5)

Thriller américain réalisé par Guy Ritchie

Mettant en vedette Jason Statham, Josh Hartnett, Scott Eastwood.

C’est quoi ? Un homme solitaire obtient un poste de convoyeur de fonds à Los Angeles. Ses collègues s’étonnent de son sang-froid lors des tentatives de braquages. Il se trouve que le nouveau venu n’est pas là pour l’emploi, mais pour assouvir une vengeance personnelle.

C’est comment ? Ce remake lointain du CONVOYEUR de Nicolas Boukhrief multiplie les scènes d’action et retournements de situation. Plutôt efficace dans sa première partie, le film s’étire dans la seconde, aux développements assez lourds. L’ensemble sonne creux, mais le divertissement est au rendez-vous pour les amateurs du genre, et du toujours solide Jason Statham.

En salles

Hygiène sociale

(4)

Drame canadien réalisé par Denis Côté

Mettant en vedette Maxim Gaudette, Larissa Corriveau, Ève Duranceau.

C’est quoi ? Dans un champ, un voleur subit les foudres de sa soeur, qui lui reproche ses manquements envers leur famille et son style de vie dissipé. Son parcours rural est ensuite marqué par d’autres rencontres, avec notamment son épouse et la maîtresse qu’il rêve d’avoir.

C’est comment ? Cet exercice pastoral de Denis Côté (CURLING), sorte d’odyssée de poche qui semble avoir été inspirée par Peer Gynt, se compose de huit ou neuf tableaux fixes, tournés en pleine nature et en plan d’ensemble, avec les personnages dressés au centre comme des statues en costumes d’époques variées. La proposition radicale et théâtrale est à prendre ou à laisser.

En salles

Nulle trace

(4)

Drame canadien réalisé par Simon Lavoie

Mettant en vedette Monique Gosselin, Nathalie Doummar, Victor Andrés Trelles Turgeon.

C’est quoi ? Dans un futur proche, où règne un climat de désolation, une contrebandière entre deux âges, qui fait passer des réfugiés à bord de sa draisine, vient en aide à une jeune mère très croyante, à qui elle n’ose avouer que son bébé et son mari ont été tués.

C’est comment ? Le réalisateur de LA JEUNE FILLE QUI AIMAIT TROP LES ALLUMETTES radicalise sa démarche avec cette fable poétique sur l’ouverture à l’autre, filmée avec une caméra infrarouge produisant des images d’un noir et blanc hypnotisant. Des longueurs émaillent un récit minimaliste, au dénouement d’une ambiguïté fascinante, porté avec une force tranquille par Monique Gosselin.

En salles

Street Gang – How we got to Sesame Street

(3)

Documentaire américain réalisé par Marilyn Agrelo.

C’est quoi ? Évocation de la gestation et des deux premières décennies en ondes de la célèbre émission pour enfants « Sesame Street », imaginée par la productrice Joan Ganz Cooney et le psychologue pédiatrique Lloyd Morrisett, et lancée le 10 novembre 1969 sur la chaîne publique PBS.

C’est comment ? Avec ce regard nuancé sur une expérience visionnaire, Marilyn Agrelo (MAD HOT BALLROOM) signe un film à la bonne humeur contagieuse, ponctué d’instants émouvants. Malgré une chronologie un peu floue, l’agencement adroit des nombreuses images d’archives captive de bout en bout. Les intervenants sont tous passionnés et passionnants.

En vidéo sur demande