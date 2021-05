Netflix lance un événement gratuit en ligne pour en savoir plus sur vos séries préférées

Avis aux mordus de séries et de films ! Netflix a préparé un événement 100% en ligne et surtout gratuit pour en savoir plus sur vos séries préférées. Du 7 au 11 juin, la plateforme de streaming lancera Geeked Week, une semaine consacrée aux exclusivités, à la découverte de nouvelles bandes-annonces et même des interventions de stars. A vos agendas !

Mais que nous réserve Netflix ? Le géant américain a décidé de gâter ses millions d’abonnés en organisant un événement en ligne ressemblant à un mini Comic-Con virtuel. C’est sur les réseaux sociaux et sur son site que Netflix a dévoilé les dates de l’événement Geeked Week qui se déroulera du 7 au 11 juin prochain en ligne pour une toute première édition.

Mark your calendars for #GeekedWeek! From June 7th to 11th, @NetflixGeeked will be LIVE with big news, exciting first looks, and more from the shows and films you love. pic.twitter.com/OX6udT7t13 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 24, 2021

Pendant cinq jours, ses abonnés pourront découvrir «un large éventail d’actualités exclusives, de nouvelles bandes-annonces, des représentations, des interventions de stars, ainsi que bien d’autres surprises sur les séries et films Netflix adorés de tous», a détaillé Netflix sur son blog officiel . Pour le moment, seule l’affiche donne des indices sur les séries et films qui seront abordés pendant l’événement, à savoir Masters of the Universe: Revelation, Lucifer, The Umbrella Academy, The Witcher, The Sandman, The Cuphead Show !, Resident Evil, Sweet Tooth et Cowboy Bebop.

Si cet événement est bel et bien gratuit et en ligne, Netflix n’a pas encore indiqué comment les intéressés pourront suivre ces cinq jours d’échanges, mais dévoilera la marche à suivre «dans les semaines à venir».

Pour la plateforme américaine, cet événement est un moyen de «rendre hommage à ces communautés» de fans tout en les mobilisant avant la rentrée prochaine. Un intérêt pour sa communauté de plus en plus accrue alors que Netflix serait en train de plancher sur une nouvelle plateforme où les fans pourraient avoir accès à des informations inédites sur les projets en cours.