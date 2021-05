Leif Vollebekk en performance au talk-show de James Corden

L’auteur-compositeur-interprète montréalais Leif Vollebekk sera en prestation mercredi soir au talk-show de fin de soirée américain Late Late Show with James Corden.

L’animateur James Corden, mélomane connu notamment pour ses célèbres capsules Carpool Karaoke, a personnellement invité le chanteur à son émission.

Pour sa première performance télévisée aux États-Unis, le chanteur folk jouera son plus récent extrait, Long Blue Light, lancé en novembre dernier.

«Il y a 20 ans, le groupe Sigur Rós a joué au Late Late Show et j’ai été complètement fasciné que cette musique hors du commun puisse être entendue à la télévision. C’est un grand honneur qu’on me demande de jouer à cette émission», a commenté Leif Vollebekk dans un communiqué.

Son plus récent album, New Ways, connaît un beau succès à l’international avec plus de 11 millions d’écoutes en continu sur les plateformes en ligne. Il a notamment reçu des critiques élogieuses de la part des médias américains Pitchfork, NPR et The New York Times. Il était également sur la longue liste du prix Polaris l’an dernier.