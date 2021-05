Sur vos écrans…«Riders of Justice», «Taxi Driver», «Hors Normes»

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Riders of Justice, Taxi Driver, Hors Normes et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Army of the Dead

(4)

Comédie fantaisiste américaine réalisée par Zack Snyder

Mettant en vedette Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick.

C’est quoi ? Un ancien héros de guerre est chargé de voler 200 millions de dollars cachés sous les ruines d’un Las Vegas infesté de zombies. Sa troupe ne dispose que de 32 heures pour compléter sa mission, le gouvernement s’apprêtant en effet à larguer une bombe nucléaire sur la ville.

C’est comment ? Zack Snyder (300, WATCHMEN) propose ici un croisement démentiel entre THE EXPENDABLES, WORLD WAR Z, OCEAN’S ELEVEN et ALIENS. Mais après une première partie épique et survoltée, le récit s’étire et se répète. Dave Bautista (THE GUARDIANS OF THE GALAXY) campe solidement le personnage principal, entouré d’interprètes joyeusement déjantés.

En exclusivité sur Netflix

Bloodthirsty

(4)

Drame d’horreur canadien réalisé par Amelia Moses

Mettant en vedette Lauren Beatty, Greg Bryk, Katharine King So.

C’est quoi ? Suivie par un psychiatre en raison de cauchemars récurrents, une auteure compositrice interprète part avec sa conjointe enregistrer son deuxième album, dans la demeure isolée d’un mystérieux réalisateur, qui a jadis été acquitté du meurtre d’une autre chanteuse.

C’est comment ? Coécrite par la chanteuse albertaine Lowell, cette relecture de thèmes du cinéma d’horreur fonctionne comme une métaphore séduisante – et inquiétante – du processus de création. Mais bien qu’élégante, la réalisation de la Montréalaise Amelia Moses peine à soutenir la tension dramatique. Face à l’intense Lauren Beatty, Greg Bryk est charismatique et glaçant.

En vidéo sur demande

Hors Normes

(3)

Drame social français réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano

Mettant en vedette Vincent Cassel, Reda Kateb, Bryan Mialoundama.

C’est quoi ? À Paris, le dirigeant d’un petit organisme, chargé d’aider de jeunes adultes autistes abandonnés par le système, se retrouve dans la mire des autorités, qui lui reprochent (entre autres) de recruter son personnel auprès d’un obnl de réinsertion sociale pour délinquants.

C’est comment ? Passés maîtres dans l’art du cinéma grand public de qualité (INTOUCHABLES, LE SENS DE LA FÊTE), Olivier Nakache et Éric Toledano signent avec HORS NORMES leur opus le plus accompli à ce jour. Et surtout, le plus émouvant. Vincent Cassel brille de tous ses feux dans la peau d’un faiseur de petits miracles quotidiens.

En salles

Riders of Justice (Retfaerdighedens Ryttere)

(3)

Comédie dramatique danoise réalisée par Anders Thomas Jensen

Mettant en vedette Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg.

C’est quoi ? Pour éliminer le chef de gang qui serait responsable de la mort de sa femme, un militaire obtient l’aide d’un statisticien névrosé et de deux pirates informatiques mésadaptés. Lesquels sont pris à tort pour des psychologues par l’adolescente endeuillée du soldat.

C’est comment ? Poursuivant une oeuvre placée sous le signe de la comédie noire et de l’absurde (ADAM’S APPLES, MEN & CHICKEN), Anders Thomas Jensen se surpasse avec ce mélange brillant de drame et de loufoquerie, assorti d’un message pacifiste aussi tordu qu’efficace. Stoïque aux côtés de partenaires colorés, Mads Mikkelsen (ALCOOTEST) est comme toujours excellent.

En salles



Taxi Driver

(1)

Drame de mœurs américain réalisé par Martin Scorsese

Mettant en vedette Robert De Niro, Cybill Shepherd, Jodie Foster.

C’est quoi ? Parce qu’il souffre d’insomnie, Travis Bickle devient chauffeur de taxi. Solitaire, il accepte mal le monde sordide qu’il côtoie au cours de ses déambulations nocturnes dans Manhattan.

C’est comment ? Dans ce premier chef-d’oeuvre, Martin Scorsese (RAGING BULL, GOODFELLAS) présente une vision hallucinante de la corruption et de la violence qui se manifestent dans les grandes villes, qu’il filme dans un style épuré d’une vigueur peu commune. Robert De Niro, son acteur fétiche, est mémorable dans le rôle du protagoniste désaxé.

Vendredi 23h sur Télé-Québec

Les Vieux Chums

(5)

Drame canadien réalisé par Claude Gagnon

Mettant en vedette Patrick Labbé, Paul Doucet, Luka Limoges.

C’est quoi ? De retour à St-Hyacinthe après plusieurs années d’absence, un quinquagénaire atteint d’un cancer du poumon en phase terminale renoue une dernière fois avec ses proches. Son souhait: revoir son meilleur ami, un vieux chum d’école, et se réconcilier avec son fils.

C’est comment ? Cet hymne sincère à l’amitié masculine et au dialogue est desservi par un récit extrêmement bavard et manquant de subtilité dans la livraison de son message. Le rythme languissant frise par ailleurs l’immobilisme dans le dernier quart. À tout le moins, Claude Gagnon (KAMATAKI) livre une réalisation de métier et Paul Doucet est souvent touchant.

En salles