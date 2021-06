Le MAC sera fermé jusqu’en novembre

Pour cause de rénovation, le Musée d’art contemporain (MAC) marquera une pause et sera fermé à partir du 28 juin. Les amateurs d’art contemporain ont un mois pour profiter des expositions avant de pouvoir retrouver le MAC délocalisé à la Place Ville Marie (PVM) en novembre 2021.

Alors que le projet de rénovation du Musée dévoilé en 2018 se poursuit, la préparation des travaux d’agrandissement ne rendait plus possible l’accueil de visiteurs nous apprend avec «grand regret» le directeur général et conservateur en chef du MAC John Zeppetelli dans un communiqué.

«La fermeture du musée pour quelques mois va permettre aux équipes de démonter les expositions, d’effectuer le déménagement complet du musée en vue des travaux et de préparer notre redéploiement à Place Ville-Marie : je ne vous cacherai pas que c’est un projet gigantesque et extrêmement complexe, qui demande une planification rigoureuse mais qui amorce aussi un nouveau chapitre particulièrement enthousiasmant dans l’histoire du musée, soit le début du projet d’agrandissement» promet-il.

Jusqu’à la fin de travaux d’agrandissement qui s’étaleront jusqu’en 2025, les visiteurs du musée pourront continuer à découvrir les expositions et les différentes activités proposées par le MAC à la PVM sur une superficie totale de 11 000 pieds carrés. Un retour aux sources pour le MAC qui avait inauguré sa première exposition en 1965 dans les locaux à la PVM.

«Nous sommes heureux de pouvoir accueillir le MAC au sein de notre campus durant les travaux de transformation du Musée. Ce partenariat s’inscrit dans notre désir de participer à la revitalisation du centre-ville et d’offrir à la communauté PVM un milieu de travail, mais aussi un milieu de vie enrichi d’expériences diversifiées, dont des expériences culturelles, notamment l’accès aux œuvres d’artistes contemporains du Québec, du Canada et d’ailleurs.» – Annik Desmarteau, vice-présidente, Bureaux Québec chez Ivanhoé Cambridge

Des oeuvres qui ne prennent pas de pause

Si le MAC marque une pause et ferme ses portes, la culture elle continue. Les visiteurs ont jusqu’au 28 juin pour admirer des oeuvres l’exposition environnementale Des horizons d’attente, le film The Stars Down to Earth ou encore l’oeuvre True North et bien d’autres.

Cet été marquera aussi le retour des «rendez-vous numériques» qui permettra aux amateurs d’art d’explorer depuis chez eux les collections du MAC.

De retour en novembre, le MAC accueillera comme première exposition d’inauguration, Forensic Architecture, Contagion de la terreur, un projet «ambitieux» réalisé par la cinéaste Laura Poitras qui abordera «l’utilisation de cyber-armes contre des militants de la société civile, à travers le monde entier». Cette première présentation sera suivie au printemps 2022, d’une exposition de l’artiste Mika Rottenberg, une vidéaste argentino-israélienne.

Dans le même temps, le MAC en collaboration avec Ivanhoé Cambridge proposera un bout de culture dans les rues avec 8 sculptures provenant de la collection du MAC dispersé sur l’Esplanade PVM, dont certaines sont déjà visibles.