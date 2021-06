Sophie Létourneau remporte le Prix littéraire du Gouverneur général

Du côté anglophone, le roman Five Little Indians de Michelle Good (HarperCollins) remporte les grands honneurs. En poésie, le Prix littéraire du GG va à Anne Carson pour son recueil Norma Jeane Baker of Troy (New Directions Publishing). Enfin, This Red Line Goes Straight to Your Heart: A Memoir in Halves (Penguin Random House) de Madhur Anand est lauréat dans la catégorie des essais.