Le plus ancien modèle de la Gibson Les Paul aux enchères

Une «vente exceptionnelle» pour un instrument qui l’est tout autant. Christie’s proposera prochainement à la vente Number One, le plus ancien modèle de la Gibson Les Paul. À vos agendas !

Peu de noms sont aussi connus des amateurs de musique que Les Paul. En soixante-dix ans, ces guitares électriques sont devenues un incontournable du rock’n’roll. Et pourtant, elles n’étaient pas prédestinées à rencontrer un tel succès. Alors qu’il perdait du terrain face à son concurrent Fender, Gibson s’est associé au musicien et inventeur de renom, Les Paul, pour mettre au point sa propre guitare de type «corps plein». Une tâche particulièrement ardue selon Tom Doyle, un luthier, ingénieur et producteur de musique de longue date.

«L’artiste a fait part de son idée à Gibson et ils l’ont rejetée d’emblée, mais ‘Les’ est tenace. Il tenait fermement à ses idées et à ses croyances, et savait qu’elles finiraient par voir le jour. Le guitariste a continué à bricoler, à inventer et à améliorer son concept. Puis finalement, près de 10 ans plus tard, et après de nombreux essais et erreurs, les bonnes gens de Gibson ont présenté cette guitare à Les. Il a eu le coup de foudre, il était fou de joie… et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire», a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’instrument en question n’est autre que Number One, le premier prototype de guitare électrique à «corps plein» approuvé par Les Paul. Il passera sous le marteau le 13 octobre durant la prochaine «Vente exceptionnelle» de Christie’s. La maison de vente estime qu’il pourrait atteindre entre 100 000 et 150 000 dollars.

Les enchères pourraient toutefois grimper étant donné la rareté du lot proposé. «Dans toute histoire de création, il y a toujours de multiples protagonistes, mais le nom de Les Paul se hisse au sommet lorsqu’on parle de la guitare électrique», Kerry Keane, consultant chez Christie’s et spécialiste des instruments de musique. «Cette guitare est l’incarnation physique de sa passion sans fin, qui a produit l’instrument de musique le plus emblématique de la culture populaire».

Ces dernières années, d’autres Gibson Les Paul ont agité le marché des enchères. Un prototype de guitare datant de 1982 avait été adjugé 180 000 dollars (153 228 euros) en 2012 chez Julien’s Auctions.