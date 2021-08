Sur vos écrans…«Un pays qui se tient sage», «L’Artiste», «Sous un même soleil»…

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Un pays qui se tient sage», L’Artiste, Sous un même soleil et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

L’Artiste (Artist, The)

(3)

Comédie dramatique française réalisée par Michel Hazanavicius

Mettant en vedette Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman.

C’est quoi ? À la fin des années 1920, à Hollywood, un très populaire acteur de films muets tombe dans l’oubli à la suite de l’avènement du cinéma parlant, tandis qu’une de ses fans, devenue actrice grâce à lui, connaît la gloire.

C’est comment ? Hazanavicius (les deux premiers OSS 117, LE REDOUTABLE) signe un brillant pastiche de film muet, incorporant à l’exercice de nombreux clins d’oeil à l’histoire du cinéma, d’excellentes trouvailles comiques et de fines touches poétiques. La réalisation, inventive, parfaitement adaptée au sujet, profite du charme et de l’aisance de Jean Dujardin.

Samedi 21h sur TFO

The Night House

(4)

Drame d’horreur britannique réalisé par David Bruckner

Mettant en vedette Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Stacy Martin.

C’est quoi ? Au lendemain du suicide de son mari architecte, qui avait construit pour eux une spacieuse maison sur le bord d’un lac, une enseignante devient sujette à des visions angoissantes et à de terribles cauchemars qui semblent liés à cette demeure.

C’est comment ? David Bruckner tient les promesses de l’épatant RITUAL avec ce nouvel exercice dans l’horreur, illustration anxiogène du deuil, de la folie et de la masculinité toxique. Si le récit ne résiste pas tout à fait à l’analyse, la réalisation, stylisée et prenante, est irréprochable. Intense et caustique, Rebecca Hall confère de la profondeur à l’héroïne.

En salles

Pat’ Patrouille – Le Film (Paw Patrol – The Movie)

(4)

Film d’animation américain réalisé par Cal Brunker.

C’est quoi ? Dirigée par un intrépide garçon de dix ans, une escouade de chiots sauveteurs vole à la rescousse des habitants d’une grande ville tombés sous le joug d’un maire mégalomane, qui multiplie les projets dangereux et irresponsables.

C’est comment ? Très populaire auprès des tout-petits, « La Pat’ Patrouille », série télévisée de conception canadienne, a ici droit à une adaptation fidèle et enjouée. Plusieurs messages positifs sont formulés sans insistance au fil d’un récit mouvementé, peuplé de héros canins attachants. L’animation et la réalisation sont de bon calibre.

En salles

Rare Beasts

(4)

Comédie dramatique britannique réalisée par Billie Piper

Mettant en vedette Billie Piper, Leo Bill, Kerry Fox.

C’est quoi ? Une scénariste paumée, mère d’un gamin ayant des troubles de comportement, entame une liaison avec un collègue ouvertement misogyne et religieux. Le retour de son père auprès de sa mère malade fait remonter en elle de douloureux souvenirs.

C’est comment ? Vedette de la pop anglaise devenue comédienne (ETERNAL BEAUTY, « Doctor Who »), Billie Piper signe un premier film très personnel, qui taille en pièces les clichés des comédies sentimentales. Sa réalisation est habile et fait parfois preuve de créativité. Devant la caméra, elle offre une prestation colorée et délibérément non flatteuse.

En vidéo sur demande

Sous un même soleil

(4)

Documentaire canadien réalisé par François Jacob.

C’est quoi ? Depuis des siècles, l’Arménie et l’Azerbaïdjan convoitent le Nagorny-Karabash, une région montagneuse située à la frontière des deux pays. Les témoignages de journalistes, politologues et activistes aident à cerner les tenants et aboutissants de ce conflit.

C’est comment ? François Jacob (SUR LA LUNE DE NICKEL) braque sa caméra sur l’absurdité d’un conflit interminable, illustre la résilience des peuples et met de l’avant la complexité d’une situation politique aberrante dans ce documentaire souvent captivant, mais qui aurait gagné en force et en pertinence si son propos avait été mieux vulgarisé.

En salles

Un pays qui se tient sage

(3)

Documentaire français réalisé par David Dufresne.

C’est quoi ? Alors que le mouvement initié par les Gilets Jaunes provoque une dure répression de la part du gouvernement Macron, des citoyens issus de différents milieux se réunissent pour questionner l’usage de la violence par l’État.

C’est comment ? Ce brillant documentaire combine images-choc et propos stimulants en une méditation troublante sur la répression à notre époque. Chemin faisant, le film accouche d’échanges fertiles, où un vaste éventail d’opinions s’entrechoquent avec brio. L’ensemble offre matière à une réflexion urgente sur l’avenir de la démocratie, à l’heure où elle semble plus que jamais menacée.

En salles