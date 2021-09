Lydia Képinski est de retour avec «MTL me déteste»

Lydia Képinski a dévoilé mardi sa toute dernière chanson, MTL me déteste, accompagnée d’un vidéoclip. Ce titre annonce le prochain album de l’artiste, qui sortira en 2022.

MTL me déteste s’écoute ainsi comme une célébration pop de la métropole. La mise en images est quant à elle signée Alec Pronovost, réalisateur, scénariste et ami de cégep de Lydia Képinski. La vidéo a notamment été tournée dans le Mile End, quartier où la musicienne a grandi.

Dans un communiqué, Lydia Képinski précise, non sans humour, que les paroles sont nées après une rupture. C’est alors qu’elle s’est demandé si, comme son ex, le Tout-Montréal la détestait. «Je sais que tu me détestes, tu veux pas me pardonner», peut-on en effet entendre dans MTL me déteste.

Pendant le tournage, je me suis fait insulter pendant deux jours non-stop. J’avais de la misère à croire que c’était mon idée.

Lydia Képinski, avec un second degré certain