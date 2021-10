Une parodie musicale de «Friends» à Montréal

Les amateurs de la populaire comédie de situation Friends seront ravis d’apprendre que la tournée FRIENDS! The Musical Parody s’arrêtera à Montréal le 27 février prochain au Théâtre Maisonneuve.

Succès off-Broadway à New York, FRIENDS! The Musical Parody est décrit comme une comédie musicale qui se «moque affectueusement» de la célèbre sitcom.

Le spectacle recrée les moments forts des 10 saisons de la série tout en se moquant de certains de ses travers, comme le laissent deviner les titres de quelques chansons: 495 Grove Street – How Can We Afford This Place?, The Ballad of Fat Monica et The One Where We Make a Million Dollars an Episode.

Des répliques incontournables de la série font aussi partie des titres des numéros qu’interpréteront les acteurs sur scène, dont How You Doin?, We Were On A Break et Oh. My. God. It’s Janice!

Bob et Tobly McSmith, les deux auteurs de ce spectacle, sont également derrière d’autres parodies musicales de populaires séries télé, dont 90210! The Musical et The Office! A Musical Parody.

Les billets seront mis en vente dès jeudi.