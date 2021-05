Réunion de «Friends»: des retrouvailles rassembleuses, mais prévisibles

Dix-sept ans après la diffusion du dernier épisode de la sitcom culte Friends, les six acteurs de la série se sont (enfin!) réunis pour se remémorer le bon vieux temps. Est-ce que cette réunion tant attendue en valait la chandelle? Oui, mais ne vous faites pas trop d’attentes, les purs et durs n’y apprendront rien de neuf… ou presque.

Un à un, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox et Matthew Perry défilent dans le studio où ils ont travaillé pendant 10 ans. L’émotion est d’emblée au rendez-vous; ils semblent réellement touchés de retrouver le fameux divan orange du café Central Perk et les tout aussi célèbres fauteuils inclinables de l’appartement de Joey et Chandler.

La complicité entre les six interprètes est mise de l’avant tout au long de cette réunion de 1h45, et c’est ce qui rend ces retrouvailles si attendrissantes. Il fait bon de les voir prendre plaisir à relire des scènes emblématiques de la série – comme le premier baiser entre Ross et Rachel et la découverte par Phoebe de la relation entre Chandler et Monica – et partager de nombreuses anecdotes de tournage, souvent les larmes aux yeux.

Ceux qui s’attendaient à un nouvel épisode de la célèbre sitcom seront toutefois très déçus. En dehors des relectures, aucun acteur ne reprend son personnage. Que ce soit lors d’un segment sous forme d’entrevue devant public avec l’animateur James Corden ou entre eux dans le décor de l’émission, les stars de Friends se contentent de se remémorer avec bienveillance cette époque charnière de leur vie.

Et c’est très bien ainsi. Comme l’a dit Lisa Kudrow, faire revivre Ross, Rachel, Phoebe, Monica, Chandler et Joey près de 20 ans après la fin de leurs aventures dénaturerait la finale de la série qui s’intéressait à cette époque de la vie où les amis sont comme une famille.

Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane, les trois créateurs de la sitcom, racontent eux aussi leurs souvenirs de l’époque. Mais les vrais fans de Friends n’apprendront rien de nouveau. La seule véritable révélation de cette réunion vient de la part des comédiens. Sans gâcher la surprise, disons que les relations personnelles entre deux acteurs ont eu un impact sur la chimie entre leurs personnages.

Retrouvailles consensuelles

Sinon, toutes les controverses entourant la série ont été soigneusement évitées. Les cachets faramineux des acteurs et la carrière en queue de poisson de certains d’entre eux ne sont pas du tout abordés.

Aucune mention non plus à propos des blagues hétéronormatives et grossophobes qui ont mal vieillies et sur le manque de diversité de Friends. Les six acteurs étant aussi producteurs de cette réunion, il semble évident qu’ils ont imposé comme condition que ces retrouvailles soient consensuelles et positives.

Des témoignages de fans de partout dans le monde, dont plusieurs issus de la diversité culturelle, sexuelle et de genre, ponctuent leur réunion. Peut-être est-ce pour indirectement racheter ces erreurs du passé?

Parmi les moments forts, on retient l’interprétation savoureuse de Smelly Cat par Lisa Kudrow et Lady Gaga accompagnées d’une chorale gospel. Il est très touchant d’entendre la chanteuse remercier la comédienne – avec raison – d’avoir donné une voix aux personnes différentes et marginales.

Quelques personnages secondaires font également de sympathiques apparitions, dont «Oh. My. God.» Janice (Maggie Wheeler), les interprètes des parents de Ross et Monica (Christina Pickles et Elliott Gould) ainsi que Richard et sa fameuse moustache (Tom Selleck).

Les apparitions promises de plusieurs personnalités connues, dont Justin Bieber, Mindy Kaling, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai tombent par contre à plat. Ceux-ci se contentent de raconter très brièvement leur épisode préféré de Friends.

La chimie toujours intacte entre les acteurs et leur plaisir évident à se retrouver donne un sourire aux lèvres tout au long de cette émission spéciale et fait en sorte qu’il vaut tout de même la peine de regarder Friends: The Reunion. Surtout qu’à en croire leurs propos, une telle rencontre ne se refera pas de sitôt.

Friends: The Reunion

Sur Crave en anglais et sur Crave SUPER ÉCRAN avec sous-titres en français.

L’émission sera également diffusée en version sous-titrée française à SUPER ÉCRAN le 27 mai à 22 h 30 ainsi que le 28 mai à 13 h 20 et le 29 mai à 18 h 20.