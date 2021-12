Mille raisons d’aimer «Mille mauvais choix» de Louis-José Houde

Désolée, on ne nommera pas réellement 1000 raisons d’aimer le nouveau spectacle de Louis-José Houde, mais en voici deux ou trois.

D’abord, l’humoriste accompli aborde magnifiquement des thèmes personnels a priori pas très drôles, comme sa rupture amoureuse et son désir inassouvi d’avoir des enfants. Le fait de ne pas être père est d’ailleurs son plus grand regret. Ça, et sa participation à l’émission Les recettes pompettes, dit-il.

Aussi, Louis-José Houde maîtrise plus que jamais son art. Avec une magnifique autodérision, il livre un spectacle à la fois hyper touchant et hilarant, toujours très rythmé.

Ses prononciations inimitables et ses observations du quotidien demeurent toujours aussi justes. Il n’y a que lui pour parler en long et en large des membres du groupe Rush, de Serge Bouchard, de ses voisins juifs hassidiques, de granny bling et d’antidépresseurs dans un spectacle d’humour.

Louis-José Houde présentera Mille mauvais choix au Lion d’Or cet hiver et à l’Olympia au printemps.