Hip-hop: on craque pour la série de rencontres «Le cœur sur le flow»

On aurait voulu avoir en premier l’idée géniale de la websérie Le cœur sur le flow, qui crée d’inspirantes rencontres entre vétérans du rap et artistes de la relève.

Menée de main de maître par Marieme Ndiaye, grande connaisseuse de la culture hip-hop, cette production en cinq épisodes de La Fabrique culturelle tisse un portrait riche et sans filtre du milieu.

Les rencontres entre Raccoon et Dramatik, Shah Frank et Imposs, MCM et Webster, David Campana et Rymz, ainsi que Sarahmée et Calamine ouvrent la porte à de stimulantes discussions sur des thèmes qui vont au-delà du rap, comme l’amour des mots, le racisme, l’estime de soi et le féminisme.

Cerise sur le sundae: chaque épisode se conclut par une très chouette performance en duo des artistes jumelés.

On peut visionner Le cœur sur le flow en ligne.