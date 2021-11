Un Centre Bell complet pour Mathieu Dufour

Mathieu Dufour donnera pour la première fois un spectacle au Centre Bell le 23 juillet prochain dans le cadre de Juste pour rire Montréal.

Ce sont ses fans qui, en pleine pandémie, lui avaient lancé le défi de «faire le Centre Bell». Ce rêve, qui semblait inatteignable à l’époque, s’est finalement concrétisé.

En effet, depuis le début du confinement et jusqu’à tout récemment, Mathieu Dufour, ou «Math Duff» pour les intimes, animait son propre talk-show, le Show-rona virus, un rendez-vous quotidien qui avait lieu sur sa page Instagram. Pendant plus de 50 soirs, Mathieu Dufour a reçu en direct des dizaines de personnalités publiques, dont Véronique Cloutier, Arnaud Soly, le Dr Horacio Arruda, Laurent Duvernay-Tardif et Valérie Plante.

C’est par le biais du Show-rona virus que les fans de Mathieu Dufour lui ont donc lancé le défi de faire un spectacle au Centre Bell. L’idée s’est transformée en running gag, puis en rêve, et finalement en réalité.

«Je peux pas croire que je fais LE CENTRE BELL!» a écrit l’humoriste dans un communiqué.

L’humoriste n’a d’ailleurs pas pris de détour pour trouver un titre à la hauteur de son rêve: Mathieu Dufour au Centre Bell, tout simplement.

«Mathieu est un artiste extrêmement stimulant. On doit toujours se tenir prêt à tout. Il parvient à nous entraîner avec lui dans ses folies, c’est super motivant pour un producteur. Il n’y a pas de limites pour Mathieu, et pour nous non plus d’ailleurs», a commenté Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire.

Mathieu Dufour et Juste pour rire

Mathieu Dufour et Juste pour rire n’en sont pas à leur première collaboration. L’humoriste avait en effet lancé en avril dernier sa propre websérie, J’travaille icitte!, en partenariat avec Juste pour rire. La websérie, qui peut encore être visionnée gratuitement sur le web, met en scène Mathieu alors qu’il réalise ses plus grands fantasmes professionnels en compagnie d’artistes invités.

Les billets pour Mathieu Dufour au Centre Bell sont en vente depuis hier midi sur le site d’Evenko.