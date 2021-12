Des Français parlent du Québec à la télé et ça crée un malaise… encore

Encore une fois, une émission française qui tente de faire «honneur» au Québec crée un malaise. Cette fois, c’est en raison de l’accent «québécois» de Gad Elmaleh et la présence supposée au Québec de… séquoias.

L’extrait controversé est tiré de l’émission Le Meilleur Pâtissier, qui présente des affrontements de pâtissiers amateurs autour d’épreuves de pâtisserie. Dans une édition spéciale intitulée «Ma ganache au Canada», les candidats et les candidates doivent confectionner des pâtisseries en rapport avec l’univers canadien. Les recettes peuvent donc être exclusivement canadiennes ou inventées, du moment qu’on y retrouve certains ingrédients issus du pays dans les desserts.

Nos pâtissiers amateurs vont passer de la chaleur torride des fourneaux au grand froid du Canada. Ils vont devoir se parer de leurs plus belles chemises à carreaux et réviser leur lexique québécois pour sillonner le Grand Nord canadien. Présentation de la saison de l’émission Le Meilleur Pâtissier, édition «Ma ganache au Canada»

Dans un extrait diffusé sur les réseaux sociaux, l’humoriste Gad Elmaleh tente d’imiter l’accent québécois et présente le défi du jour: un étrange gâteau nommé «le séquoia carreauté».

«Vous allez rendre hommage à la culture québécoise», déclare un Gad Elmaleh vêtu d’une chemise à carreaux rouge et d’un chapeau d’hiver.

Des Québécois se disent insultés

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux par la chaîne française M6 a été critiquée par des internautes québécois. La plupart d’entre eux reprochent l’utilisation excessive de clichés et de raccourcis pour parler du Canada et du Québec. Dans les commentaires, certains se sont dits «insultés» et «écœurés» par la vidéo en question.

On reproche à l’émission l’utilisation de clichés, l’accent de Gad Elmaleh, et surtout l’utilisation du séquoia pour un gâteau présenté comme faisant partie de la culture québécoise. Les séquoias sont des arbres énormes qui poussent en Colombie-Britannique… à l’autre bout du continent.

L’image ternie de Gad Elmaleh

Il fut un temps où l’accent québécois de Gad Elmaleh était salué pour sa proximité avec l’accent réel. Le vernis semble avoir terni, notamment à cause des accusations de plagiat à l’endroit d’autres humoristes.

Rappelons que la chaîne YouTube CopyComic avait mis en ligne plusieurs vidéos montrant des gags que Gad Elmaleh aurait empruntés à certains de ses collègues pour dénoncer le vol de blagues par l’humoriste. La vedette née au Maroc, qui a vécu au Québec avant de s’établir en France, avait alors été rapidement bannie du Bordel Comédie Club.

Cette histoire est citée maintes fois par les internautes réagissant à Le Meilleur Pâtissier.

En 2019, en entrevue avec le quotidien français Le Parisien, l’humoriste Gad Elmaleh a reconnu s’être inspiré de certains de ses pairs, notamment les grandes vedettes américaines des spectacles solos d’humour qu’il admirait à ses débuts. Toutefois, il a dénoncé la démesure des accusations portées contre lui.

ELLE à Table, une sous-section du magazine ELLE (France) a publié sur son site la recette du gâteau «le séquoia carreauté».