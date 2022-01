Le premier anniversaire de Shift Radio

Il y a un an, l’initiative Shift Radio émergeait sur la scène culturelle alternative. Chaque semaine depuis, cette webradio n’a cessé d’offrir gratuitement des DJ sets en ligne (et en présentiel durant les périodes où c’était possible) qui ont mis en valeur l’abondance, la diversité et le talent de la scène musicale électronique montréalaise.

Pour ce premier anniversaire, la radio offre toute une programmation. Les DJs Jacques Greene, Lia Plutonic, Priori, Hey Albert, Mollygum et Do Not Steal my Name se relaieront aux platines pour un livestream de pas moins de six heures.

Connectez-vous!