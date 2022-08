Des livres (et des vinyles!) à 1$ ou 3$ à la Grande Bibliothèque

Des livres pour si peu qu’un dollar et des disques vinyles à 3$ sont en vente toute la semaine à la Grande Bibliothèque à l’occasion du Marché aux livres des Amis de la BAnQ, qui se tient jusqu’à dimanche.

Parmi la sélection de 40 000 documents qui seront en vente à la BAnQ, on retrouve des romans, des livres audio, des bouquins pour enfants et ados, des biographies, des «beaux livres et livres de grand format», et des ouvrages sur des sujets variés, comme sur les voyages et l’alimentation.

Mais pour les plus mélomanes, le marché vend également des CD, des coffrets musicaux et, pour la première fois cette année, des vinyles (33 tours) québécois!

Les prix varient entre 1$ et 5$ pour la plupart des documents, sauf pour les «beaux livres», qui sont vendus entre 3$ et 20$. Les profits réalisés serviront à soutenir les différentes activités offertes par les Amis de BAnQ tout au long de l’année, comme des ateliers de conversation française et d’écriture.

Le Marché aux livres des Amis de BAnQ a débuté mercredi le 24 août et se poursuit jusqu’à dimanche le 28 août, mais la sélection offerte lors de la vente est renouvelée toutes les heures, tous les jours. Il y aura donc des perles à trouver jusqu’à la dernière journée.

Bien que la majorité des livres soient en français et en anglais, il y aura aussi des titres en espagnol, italien, arabe, chinois, allemand, vietnamien et en russe.

Pour la vente du Marché aux livre des Amis de la BAnQ, les paiements par carte (de débit et de crédit) sont acceptés en plus de ceux en argent comptant. On conseille également d’apporter ses propres sacs.

Horaire du marché :

Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 août de 10 h à 19 h 30

Samedi 27 et dimanche 28 août de 10 h à 16 h



Au Niveau M de la Grande Bibliothèque. Accès par l’escalier situé près de l’Auditorium.