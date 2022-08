Livres québécois: les suggestions des journalistes de Métro

L'autrice Isabelle Tremblay et son livre «Dans l’univers des Narpins. On a perdu la coupe!»

Le 12 août approche! Ça sera donc bientôt l’heure de vous ruer dans votre librairie favorite pour y dégoter un (ou plusieurs, c’est à votre guise!) bouquin(s) signé(s) de la plume d’auteur.trice.s d’ici, dans la foulée de la désormais traditionnelle journée Le 12 août, j’achète un livre québécois, qui en est déjà à sa neuvième édition.

En manque d’idées pour sélectionner le bon titre à vous mettre sous la dent? L’équipe de journalistes et collaborateur.trice.s des sections Culture et Inspiration de Métro vous offre quelques suggestions d’ouvrages parus récemment.

Et vous, que lirez-vous, le 12 août?

Dans l’univers des Narpins. On a perdu la coupe!, de Isabelle Tremblay (2022)

Courtoisie Éditions Pratico-Pratiques

En matière de littérature jeunesse, le Québec offre plusieurs bonnes options. Au printemps, les Éditions Pratico-Pratiques ont notamment lancé leur nouvelle collection pour les 6 à 8 ans, Prati-Cool junior, en publiant Dans l’univers des Narpins. On a perdu la coupe! de l’autrice Isabelle Tremblay.

Le roman de près de 300 pages est écrit en gros caractères et il entraîne l’enfant dans l’univers des Narpins, des créatures fantastiques qui ne peuvent pas être vues par tous. L’apparence des Narpins peut même varier selon l’individu. Ces petites bêtes ont le pouvoir de créer des paréidolies, une illusion que l’on peut retrouver dans la nature. Par exemple, lorsque vous imaginez la forme d’un éléphant dans les nuages, il s’agit d’une paréidolie.

Dans ce premier tome, on suit l’histoire de la jeune Olivia, une des rares personnes à pouvoir voir les Narpins, et de son meilleur ami Frigule. Ce dernier est champion en titre du grand festival annuel de son peuple, mais la coupe qui lui a été remise disparaît quelque temps avant la nouvelle édition du festival, ce qui met en péril sa participation.

Madame Tremblay explique qu’elle a imaginé l’univers avec ses deux filles de 6 et 9 ans, et qu’elle souhaite, à moyen terme, développer du matériel pédagogique en lien avec cette nouvelle série attachante.

Aux Éditions Pratico-Pratiques

Benjamin Aubert – Journaliste

Histoires analogues, de Michel-Olivier Gasse (2022)

Courtoisie Éditions Station T

Vous sentez-vous furieusement en vie à l’écoute d’un album de musique? Pas d’une playlist, mais bien un album? Est-ce que musique et existence sont indissociables pour vous? Moi, oui. C’est également le cas du bassiste Michel-Olivier Gasse, partie masculine du duo Saratoga avec Chantal Archambault. Le flâneur impénitent de La toune à Gasse de Vincent Vallières est de surcroît un auteur de talent.

Dans Histoires analogues, le mélomane raconte, de son ton désinvolte et poétique à la fois, teinté d’autodérision et franchement sympathique, des souvenirs liés à des disques qui ont croisé sa route et l’ont marqué. Éternellement.

Comme When the Devil’s Loose, d’A. A. Bondy, qui l’a accompagné à travers le parc de La Vérendrye, direction Val-d’Or, où l’attendait sa blonde avant que le couple emménage ensemble à Montréal; sa petite Olive qui réclame Tu ne mourras pas de Maude Audet à l’heure du dodo; Love & Hate de Michael Kiwanuka, qui sublime un épisode d’une série sur le déclin.

Même en parlant d’artistes extrêmement nichés, jamais Michel-Olivier Gasse ne pontifie; c’est un gars passionné qui transmet son amour. Et, justement, en dévorant ces tranches de vie tenant sur quelques pages chacune, nous envahit cette ivresse que nous procure la découverte d’un album dont on sait qu’il se posera en nous pour toujours.

Aux Éditions Station T

Caroline Bertrand – Journaliste Culture et Inspiration

Faire ses recherches, de Tristan Péloquin (2022)

Courtoisie Éditions Québec Amérique

Le journaliste Tristan Péloquin a couvert le mouvement conspirationniste à travers la pandémie, malgré les insultes et même le doxxing que les adeptes de théories du complot lui ont fait subir. Il était donc bien outillé pour publier un livre revenant sur les grandes vagues causées par cette petite mer d’agitateur.rice.s.

De QAnon à la mort de Bernard Lachance, en passant par les nombreuses luttes intestines des «éveillés» autoproclamés, l’auteur fait un survol complet des événements survenus dans la «complosphère».

Mais Tristan Péloquin va également au-delà du portrait des Stéphane Blais et autres Daniel Pilon de ce monde. Avec des analyses pertinentes, il nous aide à mieux comprendre comment ce mouvement souvent farfelu a pu prendre une telle ampleur, que ce soit par les algorithmes des réseaux sociaux ou par les discours de Trump.

Faire ses recherches ne fera pas découvrir de nouveaux faits aux gens déjà bien au courant de la pensée conspirationniste, mais pourra en allumer plusieurs sur le phénomène.

Aux Éditions Québec Amérique

Constance Cazzaniga – Journaliste Inspiration

Match, de Lili Boisvert (2022)

Courtoisie VLB Éditeur

Comme la couleur de sa couverture, le livre Match, de l’autrice Lili Boisvert – aussi directrice adjointe de l’information au Journal Métro –, nous fait rire jaune. Car, bien que léger dans son écriture et même marrant par passages, il raconte la chute troublante d’une féministe confinée dans une relation de couple toxique.

Plus on avance dans notre lecture, plus nos rictus se mêlent à des haussements de sourcils et on ne veut que prendre la protagoniste Émilie par les épaules, la secouer et lui crier «Sors-toi de là!». Pourtant, plusieurs pourront certainement se reconnaître dans ce personnage et le rapport dysfonctionnel qui existe entre elle et son amoureux.

Match se dévore d’un trait et résonnera auprès de toutes les générations, même celles qui n’ont pas connu l’amour au temps des applications de rencontres, car il est surtout question, dans cette œuvre, d’un sujet qui restera d’actualité tant qu’il y aura de la vie sur Terre: celui des relations humaines.

Chez VLB Éditeur

Naomie Gelper – Journaliste Culture

Lettre à Benjamin, de Laurence Leduc-Primeau (2021)

Courtoisie Éditions La Peuplade

Ce déchirant roman est écrit sous forme de lettre, comme le titre l’indique, destinée à Benjamin, le conjoint de l’autrice, qui s’est enlevé la vie en 2020. On suit les états d’âme de Laurence, qui tente de se rappeler leur histoire. De se remémorer le beau, le laid, de comprendre l’incompréhensible, de se défouler, de se pardonner, de trouver du sens à la vie. À sa vie, depuis que lui est mort.

À travers ses mots, Laurence raconte leur histoire d’amour et leur histoire de haine: Benjamin était malade, incapable d’atteindre un bonheur stable, et Laurence, malgré ses essais, n’a pu le sauver. Elle lui en veut, s’en veut, et sa solitude accompagnera vos pensées longtemps.

Aux Éditions La Peuplade

Arianne Lebreux-Ebacher – Journaliste Culture et Inspiration

Une chose étrange et gentille (et invisible), de Vincent Lambert (2021)

Courtoisie Éditions La courte échelle

Cela fait maintenant quelques années que la maison d’édition de livres jeunesse La courte échelle a lancé sa collection Poésie. Le but? Inviter les jeunes lecteur.trice.s à découvrir la poésie sous toutes ses formes et stimuler leur imagination. Dans Une chose étrange et gentille (et invisible), paru en 2021, Vincent Lambert s’adresse aux ados et préados en se replongeant dans cette période de transformation et d’émotions contradictoires qu’est l’adolescence.

Rempli d’images et de réflexions justes, le recueil est le cadeau parfait pour l’ado dans votre vie ou pour l’adulte que vous êtes, et qui saura se retrouver dans ces pages. «La vérité est que j’étais / dans l’existence / comme dans un nuage / un nuage en train de fabriquer la foudre», écrit le poète. Un beau rappel que la poésie n’appartient pas qu’aux vieux sages, mais aussi (et surtout!) aux jeunes tourmentés, pleins d’énergie et de créativité.

Aux Éditions La courte échelle

Zoé Magalhaès – Cheffe de section et journaliste Inspiration

Mélasse de fantaisie, de Francis Ouellette (2022)

Courtoisie Éditions la Mèche

Après avoir remporté le Prix du récit Radio-Canada à deux reprises, en 2019 et 2021, l’écrivain et distributeur de films Francis Ouellette publie un premier roman à teneur autobiographique aussi décapant que poignant, Mélasse de fantaisie, qui relate l’enfance de l’auteur dans le quartier montréalais Centre-Sud – l’ancien Faubourg à m’lasse – au cours des années 1980 et 1990.

En compagnie de Frigo, sympathique itinérant connu de tous et véritable mémoire vivante du quartier, que l’on salue comme «s’il était le maire de la ville», le narrateur revisite les lieux marquants de son enfance, des HLM de la rue Poupart à la taverne Chez Ti-Père Norman, en passant par les hangars de tôle, les ruelles de «garnotte» et les tracks de chemin de fer, qui esquissent le paysage de ce quartier populaire. Au sein de ce Faubourg marqué par la pauvreté et la violence évolue une faune hétéroclite dont Francis Ouellette brosse le portrait dans une prose imaginative, racontant les hauts et les bas «des ouvriers, des bums et des écorchés» qui tentent de survivre tant bien que mal, et dont le destin acquiert des dimensions épiques sous la plume de l’auteur.

N’esquivant pas la part de souffrance qui a été la sienne, tout en mettant en relief la beauté quasi tragique de la communauté du Faubourg, Francis Ouellette livre ainsi, avec Mélasse de fantaisie, un récit des origines audacieux, transmutant la matière brute des souvenirs d’enfance pour créer une fabuleuse fresque sociale et révéler du même coup un véritable talent de conteur.

Aux Éditions La Mèche

Valérie Mailhot – Réviseure

Une fille et une balle papillon, de Richard Labbé (2022)

Serveuse au petit Café Sarducci du Vermont, Molly Monroe, 22 ans, se cherche. Elle veut devenir «quelqu’un», accomplir quelque chose de passionnant et, pourquoi pas, tirer quelques millions de son éventuel projet. Mais quoi faire? Frappée d’une illumination, elle décide un bon matin que c’est sur un terrain de baseball que se tracera sa destinée… sans trop se formaliser du fait qu’elle n’a sensiblement jamais joué au baseball. Et alors?, répliquera-t-elle à ses proches sceptiques, dont son père, Paul, et son amoureux, Éric, décontenancé de voir soudainement sa douce se transformer en guerrière de la balle papillon. Car c’est bien ce lancer difficile que Molly aspire à maîtriser, une partie à la fois, pour toucher gloire et fortune. Ce premier roman fort sympathique du journaliste sportif Richard Labbé, sorte de Ligue en jupons québécoise, emprunte le ton d’une comédie romantique américaine ou d’une chick lit et s’avère mignon et rigolo dès le départ. Comme l’entourage de Molly, on ricane un peu de son ambition à vouloir défoncer les barrières d’un coup de gant, en se doutant bien que, dans les romans, tout est possible!

Aux Éditions HUGO & CIE

Marie-Josée R. Roy – Cheffe de section et journaliste Culture