Le groupe montréalais Men I Trust passe chez Jimmy Fallon

Le groupe indie rock montréalais Men I Trust a eu droit à une vitrine exceptionnelle mercredi soir en jouant aux côtés du rappeur Joey Badass à l’émission de fin de soirée états-unienne à succès The Tonight Show, animée par Jimmy Fallon.

Le rappeur a interprété la pièce Show Me de son album 2000, qui comprend un échantillonnage de la chanson Show Me How, tirée de l’album Oncle Jazz de Men I Trust, paru en 2019.

Joey Badass rappait ses couplets, tandis que la chanteuse et guitariste Emmanuelle Proulx prenait le relais au refrain. Les deux autres membres de la formation, Jessy Caron et Dragos Chiriac, étaient également de la prestation.

Dans un message sur Instagram, que nous nous permettons de librement traduire ici, Joey Badass a tenu à remercier chaleureusement le groupe. « J’envoie beaucoup, beaucoup d’amour à Men I Trust qui ont non seulement été assez gentils pour me laisser échantillonner leur chanson Show Me [How], mais qui ont aussi été assez enthousiastes pour m’accompagner en direct à la télévision afin que le monde puisse l’entendre », a-t-il écrit.