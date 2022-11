5 artistes du Québec en lice aux Grammys

Les Québécois.e.s Yannick Nézet-Séguin, Xavier Dolan, Kaytranada, Allison Russell et Arcade Fire brillent parmi les artistes en lice au prochain gala des prix Grammy, grande fête américaine de la musique qui aura lieu le 5 février à Los Angeles.

Le maître d’orchestre Yannick Nézet-Séguin s’illustre de magnifique façon, fort de ses cinq nominations.

Il figure à deux reprises dans la catégorie du Meilleur enregistrement d’opéra (pour Aucoin : Eurydice et Blanchard : Fire Shut Up in My Bones) ainsi que dans les catégories de la Meilleure performance chorale (pour Verdi : Requiem — The Met Remembers 9/11), du Meilleur album classique vocal solo à titre de pianiste (pour Voice of Nature — The Anthropocene) et du Meilleur recueil classique (pour A Concert for Ukraine).

Le maître d’orchestre Yannick Nézet-Séguin a récolté cinq nominations au prochain gala des prix Grammy. Photo : Ralph Orlowski/Getty Images

Récoltant trois citations l’an passé, il avait remporté le prix de la Meilleure performance orchestrale.

L’artiste électro Kaytranada, qui a remporté deux gramophones dorés l’année dernière, est cité dans la catégorie du Meilleur enregistrement dance/électro pour sa chanson Intimidated, en collaboration avec la musicienne américaine H.E.R.

L’autrice-compositrice-interprète Allison Russell récole pour sa part deux nominations cette année, figurant dans la catégorie de la Meilleure chanson roots pour Prodigal Daughter (aux côtés des auteur.rice.s Tim O’Brien et Aoife O’Donovan) ainsi que de la Meilleure performance roots (de pair avec Aoife O’Donovan pour la même chanson).

Le premier album de la Montréalaise, Outside Child, lui avait valu l’an dernier trois citations, dont celle du Meilleur album americana.

L’album We d’Arcade Fire, qui avait remporté le prestigieux prix de l’Album de l’année pour The Suburbs, figure dans la catégorie du Meilleur album alternatif. Le groupe poursuit sa tournée, malgré les allégations visant son chanteur.

Finalement, le cinéaste Xavier Dolan s’illustre à titre de réalisateur et de producteur dans la catégorie du Meilleur vidéoclip grâce à Easy on Me d’Adele.

Forte de ses neuf citations, Beyoncé mène la course de cette 65e édition des prix Grammy.

La cérémonie sera diffusée en direct sur la chaîne télévisée CBS le 5 février 2023 et transmise en ligne en direct sur Paramount+.