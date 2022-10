5 ans de #MeToo en dates

Octobre 2017. Une vague, non un tsunami de dénonciations d’inconduites sexuelles déferlent sur les réseaux sociaux. Retour en dates sur l’électrochoc #MeToo et sur certains événements qui ont marqué le mouvement au Québec.

2007 – Lancement du mouvement Me Too par l’activiste afro-américaine Tarana Burke pour dénoncer le harcèlement et les agressions sexuelles, notamment à l’endroit des minorités visibles.

Novembre 2014 – Création du mot-clic #AgressionNonDénoncée par la Fédération des femmes du Québec.

5 octobre 2017 – Le producteur américain Harvey Weinstein est accusé de multiples agressions sexuelles. Il est condamné en mars 2020 à 23 ans de prison. D’autres procès sont en cours.

Harvey Weinstein se rendant à son procès.

14 octobre 2017 – Lancement du hashtag #balancetonporc, l’équivalent de #MeToo en France.

15 octobre 2017– L’actrice américaine Alyssa Milano fait exploser la popularité de #MeToo en écrivant sur Twitter: «Si vous avez subi du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle, répondez “Me Too” à ce tweet».

16 octobre 2017 – Début de la vague de dénonciation au Québec avec les mots-clics #MoiAussi et #MeToo.

Octobre 2017 – Le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) confirme une abondance de révélations dans la province et peine à répondre à toutes les demandes d’aide.

18 octobre 2017 – L’animateur Éric Salvail est visé par des allégations de harcèlement sexuel, se retire de sa compagnie et disparaît de l’espace médiatique. En janvier 2019, il sera accusé d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement, et sera acquitté le 18 décembre 2020.

Éric Salvail est au palais de justice de Montréal. Il est accusé d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement.

18 octobre 2017 – Une dizaine de femmes dénoncent le fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon, pour harcèlement et agressions sexuelles. Il quitte alors toutes ses fonctions. En mars 2018, une action collective menée par un groupe de victimes nommé Les courageuses qui réclame 10 millions sera lancée et rejetée par le tribunal en janvier 2020.

19 octobre 2017 – Instauration par le SPVM d’une ligne téléphonique consacrée aux cas de harcèlement sexuel: 463 appels en moins de trois semaines, dont 98 mènent à l’ouverture d’un dossier d’agression sexuelle.

20 octobre 2017 – L’éditeur Michel Brûlé est pointé du doigt pour agression sexuelle. Il se retire de la course à la mairie du Plateau-Mont-Royal. Il est reconnu coupable en octobre 2020 puis meurt mystérieusement au Brésil le 31 mai 2021.

21 décembre 2017 – L’ex-directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit, est visé par des allégations d’agression sexuelle.

14 janvier 2018 – Lancement du mouvement #EtMaintenant par un groupe de femmes comprenant notamment Aurélie Lanctôt et Léa Clermont-Dion visant à réfléchir aux suites positives à donner au mouvement #MoiAussi.

Léa Clermont-Dion sur le tapis rouge des Prix Gémeaux

6 juin 2018 – L’ancien journaliste et directeur de l’Institut du Nouveau Monde, Michel Venne, est dénoncé par Léa Clermont-Dion pour des agressions sexuelles survenues en 2008 alors qu’elle était mineure. Il écope de six mois de prison en novembre 2021.

18 mars 2019 – Mise sur pied par le gouvernement d’un comité d’experts chargé de revoir l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale afin de redonner aux victimes confiance envers le système judiciaire.

1er juillet 2020 – Dénonciation d’une agression par l’étudiante Sabrina Comeau suivie d’une énorme vague de dénonciations d’inconduites sexuelles concernant plusieurs personnalités publiques (Yann Perreau, Bernard Adamus, Maybe Watson, David Desrosiers, Jemcee…).

7 juillet 2020 – L’animatrice Maripier Morin est éclaboussée par des allégations de harcèlement sexuel, de racisme et d’agression de la part de la chanteuse Safia Nolin. D’autres témoignages de gens du showbiz s’ajoutent. Elle admet certains de ses torts et perd la majorité de ses contrats.

27 juillet 2020 – L’humoriste Julien Lacroix est dénoncé par neuf femmes pour de présumés actes d’inconduite et d’agression sexuelle. Il nie sur le coup, puis s’excuse.

Julien Lacroix

Juillet 2020 – Création de la page Instagram «Dis son nom», qui répertorie de présumé.e.s abuseurs et abuseuses du Québec dénoncé.e.s anonymement par leurs victimes. Après la publication de son nom, Jean-François Marquis poursuit les administratrices de la page pour diffamation. Le processus judiciaire est en cours.

Mars 2022 – Lancement d’un projet pilote de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield. L’objectif est d’implanter cette initiative dans l’ensemble des régions du Québec.

2 mai 2022 – Le gouvernement annonce le déploiement du projet dans cinq nouveaux palais de justice.

26 mai 2022 – Révélations par rapport à un viol collectif impliquant huit joueurs de l’équipe canadienne junior de hockey. La poursuite intentée par la victime est rapidement réglée à l’amiable avec Hockey Canada, qui possède un fonds à cette fin. Suspension de l’attribution de fonds fédéraux à Hockey Canada et lancement d’une enquête indépendante.

14 juin 2022 – La Cour d’appel interdit aux créatrices de la page «Dis son nom» de conserver l’anonymat.

20 juin 2022 – Lancement d’une stratégie intégrée en matière de violence sexuelle et conjugale 2022-2027 par le gouvernement du Québec. Un total de 462,4 millions sur cinq ans, dont 324,9 millions issus du budget du Québec 2022-2023, est investi dans ce plan.

6 juillet 2022 – Annonce du retour de Julien Lacroix avec un podcast.

11 juillet 2022 – Abandon du projet de podcast de Julien Lacroix.

21 juillet 2022 – Huit femmes dénoncent l’humoriste Philippe Bond pour des inconduites sexuelles. Il se retire de la sphère publique.

Août 2022 – Retour controversé dans l’espace médiatique de Maripier Morin, qui tient le rôle principal dans le film Arlette de Mariloup Wolfe.

27 août 2022 – Le chanteur du groupe montréalais Arcade Fire, Win Butler, est accusé d’inconduites sexuelles par quatre personnes.