Le youtubeur Norman Thavaud arrêté pour viol et corruption de mineurs

Le populaire youtubeur français Norman Thavaud de la chaîne «Norman fait des vidéos» a été arrêté ce lundi 5 décembre à Paris pour être interrogé sur des accusations de viol et de corruption de mineurs.

Le youtubeur est placé en garde à vue. C’est la brigade de protection des mineurs qui mène l’enquête.

Ce sont six femmes qui accusent la personnalité publique française. Parmi elles, deux affirment avoir été mineures au moment des faits présumés.

Victime québécoise

Une fan québécoise, Maggie Desmarais, a lancé les premières allégations envers le youtubeur en 2020. Elle l’accusait publiquement de l’avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel, alors qu’elle avait 16 ans. Plusieurs témoignages similaires avaient suivi concernant le créateur de contenu de 35 ans.

Maggie Desmarais avait porté plainte au Canada. Selon l’Agence France-Presse, elle est actuellement en France pour être confrontée à Norman Thavaud devant les enquêteurs.

Popularité énorme

Ayant commencé la création de vidéos YouTube au début des années 2010, Norman Thavaud est considéré comme un vétéran du milieu. C’est un des youtubeurs ayant connu le plus grand succès de la francophonie. Sa chaîne YouTube compte 12 millions d’abonné.e.s et ses vidéos, selon un décompte officiel, ont été vues plus de 2,7 milliards de fois.

Le public a aussi pu le voir à l’œuvre sur scène lors de ses spectacles d’humour ainsi qu’à l’occasion d’apparitions à la télévision et au cinéma.