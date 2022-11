Deux autrices connues accusent l’humoriste Fred Dubé d’agressions sexuelles

Les autrices Mélodie Drouin et Catherine Ethier dénoncent l’humoriste Fred Dubé d’agressions sexuelles sur les réseaux sociaux.

«Le 21 juin 2017, dans son appartement de Montréal, l’humoriste Fred Dubé m’agresse», écrit sans détour Mme Drouin sur sa page Facebook. Les allégations publiées samedi dernier écorchent l’humoriste pour des actes de violence sexuelle et par le même coup, sa conjointe de l’époque, Catherine Ethier, qui aurait mis «des bâtons dans les roues» de ses démarches de dénonciation.

Dans une autre publication Facebook rédigée en réponse aux accusations ce dimanche, Catherine Ethier réfute avoir appuyé M. Dubé dans ses démarches auprès de la police pour «faire taire» la présumée victime et affirme avoir été, elle aussi, victime d’agressions sexuelles de la part de l’humoriste, en plus de violence psychologique et verbale.

Aussi sur Facebook, Fred Dubé a démenti les accusations, mais a depuis supprimé son profil. Ses propos sont toutefois encore accessibles sur le site web Dernière heure QC. D’ailleurs, à la suite des accusations, le journal citoyen Mouton Noir a suspendu Dubé auquel ce dernier collaborait.

Un spectacle de la vertu

Dans sa publication, Mélodie Drouin écrit avoir confronté M. Dubé un an après les faits reprochés sur les conseils d’une intervenante du Centre d’aide aux agressions sexuelles (CALACS). Elle y relate d’ailleurs que Fred Dubé et Catherine Ethier auraient, à ce moment, porté plainte à la police contre elle et l’auraient mise en demeure à l’été 2020.

Mélodie Drouin dénonce aujourd’hui Fred Dubé à visage découvert pour se tenir debout «devant l’hypocrisie qui a cours, devant mon agresseur qui utilise le féminisme et le militantisme pour rayonner publiquement, devant ce qu’on avance dans des chroniques et des articles de militantes sur les préjugés envers les victimes, j’écris pour nommer», peut-on lire sur son statut Facebook.

Fred Dubé est reconnu pour ses positions de gauche et proféministes. Il a notamment signé une lettre ouverte dans Le Devoir contre la culture du viol et les violences sexuelles avec le Collectif de personnes contre la culture du viol.

Ce que j’écris publiquement, j’ai pensé le faire un million de fois depuis 5 ans. Je le fais parce que je n’en peux plus de me taire devant le spectacle de la vertu. Mélodie Drouin, présumée victime d’une agression sexuelle de la part de l’humoriste Fred Dubé

Malgré sa colère dirigée envers Catherine Ethier, Mélodie croit que dans un contexte patriarcal, les deux femmes de l’histoire sont victimes. «J’écris pour nommer. Ici. Toute seule. Même si je crois que nous sommes deux victimes dans cette histoire. Victimes d’une violence patriarcale qui nous désolidarise, qui nous monte les unes contre les autres.», écrit-elle.

Catherine Ethier dénonce aussi

Catherine Ethier

Photo: Josie Desmarais

La chroniqueuse et autrice Catherine Ethier adresse les accusations de Mélodie Drouin via une publication sur sa page personnelle le 20 novembre.

Au cours de cette relation, Fred Dubé m’a agressée sexuellement. Il m’a menacée physiquement, sans jamais me frapper. Ces gens-là savent quand arrêter le poing. J’ai vécu de la violence psychologique, verbale, sexuelle. Catherine Ethier, présumée victime d’agressions sexuelles de la part de l’humoriste Fred Dubé

Elle mentionne que lors de ses premiers échanges avec Mélodie Drouin en 2017, à un moment où elle formait encore un couple avec Dubé, Mélodie n’avait pas mentionné avoir été victime de viol. Elle aurait seulement échangé avec Ethier pour l’avertir qu’elle avait une aventure avec son conjoint. Leurs échanges se sont arrêtés là.

Catherine Ethier rapporte que c’est quelques mois après leur bref échange qu’elle a appris que Mélodie Drouin aurait vécu une agression sexuelle de la part de Fred Dubé. Selon Mme Ethier, à ce moment, Mélodie Drouin contactait les employeurs et les proches de Dubé «pour les prévenir qu’ils côtoyaient un agresseur». Catherine Ethier aurait alors laissé Fred Dubé, mais sans rompre leurs communications.

L’ex-conjointe de Fred Dubé, qui est aussi une personnalité publique, dément ensuite avoir mis des bâtons dans les roues de Mélodie Drouin quant à ses démarches de dénonciation.

Je n’ai tenté de contacter ou dissuader cette personne de dénoncer Fred Dubé. C’est son droit le plus strict. Et j’ai beau retourner ça de tous les côtés, j’aurais été profondément tarte de tenter de la faire taire, étant donné ma position, ma posture publique, mes valeurs et ce que je défends presque chaque semaine à la radio. Catherine Ethier

Catherine Ethier dément aussi avoir porté plainte à la police avec Fred Dubé contre Mélodie Drouin, ce dont Mélodie l’accuse dans sa publication. Selon elle, Dubé aurait entrepris ces démarches seul.

Quant à Fred Dubé, il émet dans sa publication supprimée que c’est lui et Ethier qui ont porté plainte. Toutefois, plus loin dans la publication de Catherine Ethier, elle annonce que Dubé a souvent tenté d’utiliser son image pour blanchir la sienne.