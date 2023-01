Tranna Wintour ne se casse pas le bicycle à «Un Souper presque parfait»

Mercredi soir, c’est Tranna Wintour qui a cuisiné pour ses amis de Big Brother à l’émission Un souper presque parfait. Sa devise pour la soirée? « Je m’en fous!»

Eh oui… Tranna déteste cuisiner et ne sait pas trop comment faire, en plus de ne pas avoir une once de patience pour bien faire chacune des étapes des recettes.

Elle ne s’est donc pas cassé le bicycle avec son souper.

PL Cloutier, Éléonore Lagacé, Guylaine Guay, Tranna Wintour, et Claudia Bouvette / Photo : Gracieuseté Noovo

La soirée a commencé avec un petit cocktail cosmopolitan décoré d’une petite tranche de citron. Certains invités ont bien aimé, tandis que Claudia Bouvette a trouvé qu’il manquait de glace. Le cocktail n’était pas assez froid.

Ensuite, l’entrée était une petite salade exotique aux nectarines. Tranna avait spécialement confectionné une salade sans fromage feta pour Éléonore qui est intolérante au lactose, mais la cuisinière d’un soir était dans la lune et a tout de même incorporé le feta à sa salade.

Mais bon… elle s’en fout! Conclusion : Éléonore n’aura qu’à enlever le feta de son assiette.

Pour le plat principal, Tranna a fait des pâtes aux crevettes. Elle a utilisé des pâtes industrielles, des crevettes congelées et de la sauce tomate d’épicerie. Elle avait même oublié d’enlever les queues des crevettes, donc les invités ont dû retirer les queues eux-mêmes.

Mais devinez quoi… eh oui, elle s’en fout!

Pour finir, le dessert était un gâteau au fromage déconstruit dans de jolies verrines. Le dessert était léger et pas trop sucré. Les invités ont donc bien apprécié.

Puisqu’elle était une hôte plutôt attentionnée et que les plats étaient relativement bien, les invités ont donné la note de 30/40 à Tranna.

Tranna Wintour a cependant assuré que c’était la dernière fois qu’elle cuisinait un souper.